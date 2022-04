Una gara importante, una giornata che potrebbe sancire il futuro del Crotone. Allo Stadio "Paolo Mazza" di Ferrara, lunedi 18 aprile alle ore 12,30, gli 'squali' saranno obbligati a vincere per evitare di dover salutare con tre giornate di anticipo la cadetteria. Il tecnico rossoblù, Francesco Modesto, dovrà, però, fare i conti con le assenze, tra infortuni e squalifiche, attingendo a tutti gli effettivi della sua rosa e portando con sé anche una giovane novità.

Un Crotone da ridisegnare

Il Crotone che scenderà in campo potrebbe cambiare, per necessità, nuovamente pelle.

Contro gli estensi, i rossoblù saranno privi di Golemic e Giannotti, squalificati dal Giudice Sportivo, ma recupereranno Awua, Kone e Schengg assenti nell'ultima sfida contro la Ternana. Salteranno il match del "Mazza" per problemi fisici anche Borello e Cangiano. Out l'infortunato di lungo corso Mulattieri alle prese con la fase di recupero dall'infortunio patito alla spalla sinistra. Il tecnico rossoblù, per questa gara, ha deciso di aggregare alla squadra il giovane attaccante Gozzo, classe 2004, elemento del settore Primavera di mister Lomonaco.

Scontro salvezza al 'Mazza'

La gara della 35esima giornata di Serie B sarà importante per il Crotone ma anche per la Spal. I biancazzurri di Roberto Venturato, con un successo casalingo, potrebbero mettere la parola fine sulla corsa salvezza mettendosi al definitivo riparo da una possibile rimonta in classifica di Alessandria e Cosenza, squadre attualmente in zona Play Out.

Nella prima sfida stagionale, svolta all''Ezio Scida', la Spal è già riuscita a battere il Crotone per 1-2, al termine di un match combattuto. A siglare le reti per gli estensi Mancosu e Melchiorri, con rete dei calabresi portata a segno solamente nel finale da Kargbo.

Crotone, tre gare alla fine del torneo

Dopo la sfida di Ferrara, il cammino del Crotone prevede ancora tre match.

I rossoblù scenderanno in campo lunedì 25 aprile contro la Cremonese all''Ezio Scida'. Successivamente, faranno visita sabato 30 aprile al Pordenone allo Stadio "Guido Teghil" di Lignano Sabbiadoro. La conclusione della stagione avverrà in casa nell'ultimo turno di campionato, in programma venerdì 6 maggio, contro il Parma.

A disposizione ci saranno dunque tre sfide con nove punti in palio, partite nelle quali si dovrà giocare più per l'orgoglio che per reali obiettivi stagionali. Il Crotone, in caso di mancata vittoria contro la Spal e nella trasferta di Pordenone, potrebbe inoltre concludere il campionato senza vittorie esterne. Un dato che mai era stato registrato in Serie B nelle 15 partecipazioni del Crotone al torneo cadetto.