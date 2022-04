C’è un nome in cima alla lista dei desideri della Juventus per la prossima sessione di Calciomercato. È Nicolò Zaniolo, astro nascente del calcio italiano colpito da due pesanti infortuni negli ultimi due anni ma oggi tornato in piena forma. Il dopo Dybala potrebbe essere lui, perché ha tutte le caratteristiche cercate dalla Vecchia Signora: è giovane, duttile e, nonostante abbia solo 22 anni, ha già una discreta esperienza. Non è ovviamente l'unico nome, in quanto i bianconeri sembrano valutare con attenzione anche altri profili, da Gabriel Jesus e Di Maria, passando per Giacomo Raspadori, ma la sensazione è che l'obiettivo principale sia il giocatore della Roma.

Zaniolo-Roma, rapporti tesi: la Juventus c'è

La situazione Zaniolo è in evoluzione, il giocatore ha un contratto fino al 2024 con i giallorossi, ma al momento sembra abbastanza lontana l'ipotesi di un rinnovo. La trattativa sembra essere iniziata, ma non tutto fila liscio, anche perché il giocatore non sembra avere grande feeling con Mourinho. Il tecnico portoghese non lo vede come un titolare inamovibile, gli ha cambiato ruolo più di una volta in stagione e lo ha tenuto fuori per tutti i novanta minuti del derby, gara dell'anno nella Capitale.

Se a questo si aggiunge che anche sul lato economico le parti non sembrano avere proprio le stesse idee, si capisce perché anche nel club giallorosso si inizi a pensare che il divorzio possa essere una soluzione buona per tutti.

Cedere ora Zaniolo, infatti, significherebbe poter incassare molto denaro. La valutazione del cartellino sarebbe infatti tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Zaniolo alla Juventus: l'ingaggio non è un problema

Prezzo sicuramente alto, ma forse trattabile, o meglio dilazionabile con una formula che potrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.

La Juventus avrebbe un grande vantaggio nella corsa all'azzurro, che coinvolgerebbe anche Tottenham e Napoli, ed è la volontà del giocatore. Tifoso juventino fin da piccolo, Zaniolo sarebbe anche disposto a chiedere uno stipendio sotto ai 3 milioni di euro, richiesta avanzata alla Roma per il rinnovo, in modo da agevolare la trattativa per il suo sbarco sotto la Mole.

Il matrimonio sembrerebbe essere nell'aria e di sicuro potrebbe fare felice Allegri. Il tecnico, l'anno prossimo vorrebbe impostare al sua Juve con un 4-3-3 abbastanza classico, con Vlahovic centravanti, due esterni puri (uno sarà Chiesa) e tre centrocampisti. Zaniolo in uno schieramento del genere potrebbe occupare ben quattro posizioni, in quanto può giocare sia sulle due fasce che nelle due zone di campo coperte dalle mezzali. Un jolly a tutti gli effetti che la Juventus vorrebbe portare a casa già la prossima estate.