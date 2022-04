Svanito lo Scudetto, la Juventus ha ora due obiettivi per il finale di stagione: blindare il quarto posto dall'assalto della Roma, ora a meno quattro, e cercare di conquistare la Coppa Italia con la semifinale con la Fiorentina che si avvicina a grandi passi. Nel frattempo però la società inizia a muoversi in sede di Calciomercato per regalare ad Allegri i rinforzi giusti per tornare l'anno prossimo sul tetto d'Italia. Il tecnico livornese sembra avere le idee chiare a livello tattico: la prossima Juve giocherà con il 4-3-3 in modo da far rendere al meglio Dusan Vlahovic, bomber spietato che con questo sistema di gioco a Firenze ha segnato gol a grappoli.

Angel Di Maria alla Juventus: occasione d'oro

L'addio di Dybala, quelli probabili di Kean e Berardeschi e Morata con il futuro ancora in bilico, aprono diversi scenari per il calciomercato in attacco dei bianconeri. Servono esterni di ruolo che possano, insieme a Chiesa, chiudere il tridente offensivo di Allegri. Le strade battute dalla dirigenza sembrano essere due, la prima porta ai giovani, di valore e talento, magari già con un po' di esperienza almeno in Italia con Zaniolo e Raspadori nomi forti, anche se non a prezzo di saldo.

Poi c'è la via del low cost e quindi dei parametro zero. Le occasioni in estate non mancheranno, tanti sono i giocatori pronti a liberarsi dagli attuali club, ma bisognerà fare in fretta.

Uno di questo è Angel Di Maria, mancino tutto tecnica e dribbling del Paris Saint Germain. L'intesa con i parigini scadrà a giugno, in teoria il club francese avrebbe un'opzione per il rinnovo di un anno, ma difficilmente la utilizzerà.

Primi contatti Di Maria-Juventus

Così la Juventus sta iniziando a fiutare il colpo, consapevole del fatto che il giocatore potrebbe non costare di cartellino ma ad oggi ha uno stipendio di certo non economico.

L'ingaggio dell'argentino di 34 anni al PSG è di 7,5 milioni a stagione, tanto quanto Vlahovic guadagna oggi in bianconero. Il nodo economico andrà sciolto, anche se per prima cosa bisognerà cercare di convincere il sudamericano a trasferirsi a Torino. Nelle scorse settimane sembra che siano stati gli stessi agenti del giocatore a proporre ai bianconeri il proprio assistito, e questo sarebbe un buon segnale nella trattativa.

Di certo un giocatore di questo livello nelle prossime settimane verrà avvicinato anche da altri club, in Spagna per esempio ci sarebbero Barcellona e Atletico Madrid. Di Maria però ha giocato cinque anni nel Real Madrid e potrebbe essere restio a giocare in una delle due squadre, da sempre acerrime rivali proprio dei blancos. Lo spazio per infilarsi per la Juventus c'è, e secondo alcuni rumors il profilo di Di Maria avrebbe iniziato a scalare diverse posizioni nella corsa ad un posto nella rosa bianconera del futuro diventato rapidamente una delle prime scelte.