È da poco terminata Sassuolo - Milan, 38^ giornata di campionato che ha visto i rossoneri trionfare ai danni della compagine emiliana per il risultato di 0 a 3. La vittoria, ha cosi permesso alla formazione rossonera di laurearsi come Campione d'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. Di seguito le pagelle della partita.

Le pagelle del Sassuolo:

Consigli 5: il primo gol lo prende sotto le gambe da un tiro non irresistibile scagliato da Giroud. Per il resto, viene aiutato poco da una difesa totalmente assente. Salvate il soldato Consigli ((sostituito al 82' da Satalino: sv)

Muldur 5: scende poche volte sulla fascia e non incide minimamente sul match.

Ayhan 4: sul primo gol del Milan, prima si fa intercettare il passaggio e poi si fa scartare con facilità da Leao. In vena di regali

Ferrari 4: vuole imitare il suo compagno di reparto e sul terzo gol, si fa prima borseggiare il pallone da Leao e poi si fa saltare dal giovane portoghese che recapita il pallone al centro per Giroud. Copione (sostituito al 82' da Peluso)

Kyriakopoulos 5: stesso discorso fatto per Muldur. Attacca poco e non riesce ad emergere dalla marea rossonera

Frattesi 5.5: sfiora il gol nel primo con un colpo di testa sugli sviluppo di un calcio d'angolo, poi poco altro. (sostituito al 57' da Traore 6: come un diesel entra e ci mette diversi minuti a carburare. Coglie un palo al minuto 85, regalando una delle poche emozioni alla tifoseria emiliana)

Lopez 5: amministra qualche pallone ma non inventa niente per i suoi compagni (sostituito al 45' da Magnanelli 6: solita gara di contenimento per il mediano verdenero)

Henrique 5: prestazione opaca e senza spunti quella del centrocampista del Sassuolo

Berardi 6: uno dei pochi del Sassuolo a provarci davvero.

Tira da lontano e tenta persino una rovesciata, senza mai trovare lo specchio della porta. Tuttavia, l'impegno c'è stato. Generoso (sostituito al 67' da Defrell :sv)

Scamacca 5.5: lotta sui pochissimi palloni che gli arrivano ma non riesce a far valere il proprio fisico contro il duo Kalulu - Tomori

Raspadori 5: indicato da molti come il possibile erede di Dybala nella Juve, il giovane attaccante prende spunto dalla prestazione dell'argentino contro la Fiorentina di ieri sera, giocando una partita impalpabile.

Poca "Joya"

All. Alessio Dionisi 4: per la stagione Dionisi meriterebbe un 7 ma oggi il Sassuolo non ha mai dato la sensazione di essere in partita.

Le pagelle del Milan:

Maignan 6,5: guarda la partita da spettatore fino al minuto 42, quando Frattesi lo impegna con un colpo di testa insidioso al quale, il portiere francese risponde prontamente.

Uno degli acquisti più azzeccati nella storia recente del Milan. Donnarumma chi?

Calabria 6,5: scende appena una volta nel secondo tempo e sfiora il gol del 4 a 0. Per il resto amministra una partita già chiusa dal Milan nel primo tempo. Saggio

Kalulu 7: si francobolla su chiunque si avvicini all'area del Milan e termina la partita tra gli applausi del pubblico. Ormai non è più una sorpresa

Tomori 6: il Sassuolo fa poco in attacco e lui ne giova. Per il resto della partita, guarda il compagno Kalulu aggredire chiunque passi vicino alla trequarti rossonera. Come al cinema (sostituito al 82' da Romagnoli: sv)

Theo Hernandez 6.5: giornata di riposo per il trenino francese che si gestisce, scendendo poche volte sulla fascia e lasciando tutta la gloria al compagno di corsia Leao.

Generoso

Tonali 7: fa il solito lavoro di raccordo a centrocampo e non si risparmia mai. Il giallo preso nel primo tempo gli costa la sostituzione dopo l'intervallo. Peccato (sostituito al 45' da Bennacer 6: gestisce, come Krunic, una partita praticamente chiusa)

Kessié 7,5: manda in ghiaccia la partita siglando il terzo gol che regala definitivamente lo scudetto al Milan. Il Barcellona lo aspetta, Maldini già lo rimpiange

Saelemaekers 6,5: corre per tutta la partita e non si risparmia neanche a risultato praticamente ottenuto. Duracell ((sostituito al 80' da Florenzi: sv)

Krunic 6,5: partita prettamente difensiva quella del bosniaco che deve solo amministrare un 3 a 0 già ottenuto nel primo tempo (sostituito al 72 da Diaz: sv)

Leao 10: Non segna ma si rende protagonista di 3 assist gol per i compagni.

Se il Milan ha vinto lo scudetto, una grande fetta del tricolore rossonero va data a lui

Giroud 9: l'attaccante francese in questo campionato è andato quasi sempre in rete nei match che contavano ed oggi, come da copione, non poteva mancare all'appuntamento con il gol. Doppietta in fotocopia e scudetto al Milan. Chapeau (sostituito al 72' da Ibrahimovic: sv)

All. Stefano Pioli 10: il Milan, vincendo questo scudetto, ha fatto un capolavoro e Pioli è colui che ha posto la firma sull'opera. Giotto.