Dopo quindici anni di permanenza in Serie A, il Genoa ripartirà dalla serie cadetta. Chi sarebbe destinato a rimanere nella massima serie è Andrea Cambiaso. Il ventiduenne terzino del Grifone, dopo vari trascorsi in prestito tra Serie C e Serie B, quest’anno è stato impiegato regolarmente in prima squadra da Shevchenko e poi da Blessin. La scorsa stagione aveva militato nell’Empoli, ma il suo impiego in campo non era andato oltre le 7 presenze. Quest’anno la musica è cambiata e Andrea è stato autore di prestazioni importanti che lo hanno messo in risalto agli occhi di alcuni prestigiosi club italiani.

L’Inter sarebbe interessata al suo acquisto, ma sul giocatore ci sarebbero anche Juventus, Milan e Napoli.

Il profilo di Andrea Cambiaso

Cambiaso è un terzino ambidestro che può essere impiagato su entrambe le fasce, ma si trova più a suo agio sull’out di sinistra. In questa stagione ha disputato 25 partite di cui 21 da titolare. Per lui anche la gioia del primo gol nel massimo campionato e 4 assist. Malgrado la retrocessione della sua squadra, Andrea potrebbe continuare a giocare in Serie A. Tra i possibili pretendenti ci sarebbe l'Inter, che lo starebbe monitorando da tempi non sospetti. Infatti, il genoano era stato accostato ai meneghini già verso gennaio, ma è durante la sessione estiva che potrebbe concretizzarsi il suo trasferimento a Milano.

Nel sistema di gioco di Blessin, Cambiaso è stato impiegato soprattutto come laterale difensivo sinistro, con compiti di contenimento e poca libertà offensiva. Si è distinto per l’applicazione tattica e l’importante lavoro che svolge per la squadra. I suoi punti di forza sono il controllo palla e l’ottima scelta di tempo nelle sovrapposizioni offensive.

Qualora i dirigenti della benemerita dovessero prelevarlo dal Genoa, Inzaghi avrebbe una soluzione in più per il suo 3-5-2. Potrebbe infatti impiegarlo come "quinto" a tutta fascia – su entrambi i lati – per esaltarne la propensione offensiva. A 22 anni i margini di crescita sono ancora ampi e per Cambiaso il progetto dell’Inter, che negli ultimi anni ha lanciato tra i titolari molti giovani di talento, potrebbe rappresentare una sfida più che allettante.

Anche Juve, Milan e Napoli sarebbero interessate al giocatore

In questi giorni sono rimbalzate voci che darebbero Cambiaso a Napoli la prossima stagione. Il DS Giuntoli starebbe lavorando sotto traccia da tempo, ma il crescente interesse dell’Inter avrebbe rallentato le trattative. Anche Milan e Juventus avrebbero manifestato il proprio gradimento per il genoano, me è improbabile che attorno a lui si scateni un'asta. Verosimilmente, Andrea punterebbe a concludere la stagione per poi riflettere serenamente sul proprio futuro, che in ogni caso sembra sempre più lontano da Genova.

Le cifre del possibile affare

Il contratto di Cambiaso era in scadenza a giugno 2022, ma i dirigenti rossoblù sono riusciti a prolungarlo di un anno per garantirsi una monetizzazione nel caso dovesse partire.

Il suo valore di mercato (secondo Transfermarkt) si aggira intorno ai 5 milioni e all’Inter starebbero ragionando su una proposta intorno ai 15 milioni coi bonus. I costi potrebbero essere ulteriormente ammortizzati con l’inserimento di qualche contropartita gradita al Grifone, che sarà chiamato a programmare il prossimo mercato senza gli introiti della Serie A.

Al Genoa Cambiaso percepisce 100 mila euro all'anno e i nerazzurri potrebbero offrire 1 milione con eventuali bonus allo scadere di determinate condizioni. La strategia di Marotta e Ausilio sarebbe di puntare su prospetti giovani con ingaggi bassi, di modo da ridurre l'esborso societario e procedere contemporaneamente con la linea verde intrapresa in questi anni.