Anno nuovo vita nuova. Sarà questo uno dei motti dell'estate della Juventus, almeno per quanto riguarda le mosse sul mercato. Dopo gli addii di Dybala e Chiellini, celebrati in occasione dell'ultimo match casalingo, altri due giocatori sarebbero vicini a salutare la Continassa. Si tratta di Bernardeschi e Morata, per motivi diversi prossimi al termine dell'avventura in bianconero.

Addii Juventus, non solo Dybala e Chiellini

Alvaro Morata e Federico Bernardeschi hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo minimo stagionale, la qualificazione alla Champions League.

Un'annata vissuta in maniera altalenante, così come quella globale della formazione di Allegri. Lo spagnolo è sceso in campo ben 48 volte, deliziando il pubblico con 9 assist e 12 gol, l'ultimo di pregevole fattura siglato contro la Lazio. Bernardeschi invece, è stato impiegato poco più di 30 volte, entrando spesso dalla panchina. La sua duttilità ha fatto comodo al tecnico toscano ma la società probabilmente preferisce virare su un altro profilo, facendo concludere naturalmente il contratto a giugno 2022, così come concordato cinque anni fa quando l'azzurro è arrivato dalla Fiorentina.

Per Alvaro Morata il discorso è diverso. La sua seconda avventura in bianconero è iniziata a settembre 2020, quando è tornato a Torino direttamente dall'Atletico Madrid.

Il trasferimento, avvenuto con la formula del prestito oneroso, ha permesso all'attaccante della Spagna di giocare molto di più di quanto non avrebbe potuto fare con i Colchoneros, considerando la scarsa considerazione che aveva di lui il tecnico Simeone. Le buone prestazioni della scorsa stagione avevano indotto i vertici della Juventus a rinnovare il prestito: 10 milioni per il prestito oneroso fino a giugno 2022 e diritto di riscatto fissato a 35 milioni.

L'ingente investimento fatto a gennaio per Vlahovic, e l'età di Morata - compirà 30 anni a ottobre -, probabilmente escludono il riscatto, soprattutto a quelle cifre.

Mercato Juventus, l'ipotesi permanenza Morata

Morata, Dybala, Chiellini e Bernardeschi. Quattro pedine della Juventus sono pronte a lasciare, cambiando radicalmente l'assetto della squadra.

A Nedved, Cherubini e Arrivabene spetta ora il compito di trovare i degni sostituti dei calciatori, cercando un mix d'esperienza, classe e prospettiva, utile a far tornare la Vecchia Signora nella parte altissima della Serie A, oltre a superare gli ottavi di Champions League, cosa che ormai non accade da tre stagioni.

Stando alle ultime indiscrezioni, tolti Dybala e Chiellini, l'unico a poter rimanere appare Morata. Il ritorno al Wanda Metropolitano gli impedirebbe di trovare minuti in campo, una vera sciagura in vista dei Mondiali. Da qui, nasce una piccola possibilità di permanenza a Torino, in seguito a una possibile ed ennesima intesa per un prestito oppure all'acquisto a titolo definitivo 'in saldo'.