Puntellare la rosa a disposizione del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. È questo l'obiettivo della Lazio, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio tecnico, così da giocarsi un posto per la Champions League nella prossima stagione.

Lazio, sarebbe vicino l'acquisto del centrocampista Marcos Antonio

In attesa di comprendere il futuro di Milinković-Savić, la società laziale starebbe per piazzare un colpo a centrocampo. Si tratta di Marcos Antonio, talentuoso centrocampista brasiliano dello Shakthar Donetsk, che nella prossima stagione dovrebbe vestire la maglia della Lazio.

Secondo le ultime notizie di Calciomercato, l'accordo sarebbe vicino, con il brasiliano che passerà alla società biancoceleste per una cifra complessiva di 10 milioni di euro. Un ottimo colpo per la dirigenza laziale, che così potrebbe regalare a Sarri il sostituto di Lucas Leiva, pronto a dire addio a fine stagione.

Oltre all'uomo d'ordine davanti alla difesa, i biancocelesti stanno lavorando per regalare una mezz'ala a Sarri: due sono i nomi sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare, ovvero quelli di Matias Vecino, pronto a liberarsi a costo zero dall'Inter, e Allan, che come l'uruguaiano sarà svincolato visto il mancato rinnovo contrattuale con l'Everton. In particolare il brasiliano sarebbe la prima scelta, visto l'ottimo rapporto con Sarri e la precedente esperienza al Napoli.

Lazio, idea Caputo per l'attacco. Possibile addio di Acerbi

Altro tassello fondamentale per il prossimo mercato estivo della Lazio è rappresentato dall'acquisto di un vice Immobile. Infatti, Maurizio Sarri avrebbe chiesto espressamente un altro attaccante, che possa sopperire all'eventuale assenza del bomber principe laziale.

Tra i vari nomi, ci sarebbe la candidatura di Ciccio Caputo, autore di 10 reti in campionato con la maglia della Sampdoria. Il profilo del numero nove blucerchiato sarebbe perfetto per il gioco e gli schemi tattici di Sarri, che avrebbe in rosa un attaccante esperto e che conosce molto bene il campionato italiano.

Chi invece potrebbe salutare la Capitale nella prossima sessione estiva di calciomercato è Francesco Acerbi.

Visto il rapporto complicato con l'ambiente, il difensore potrebbe decidere di cambiare aria. Sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus, pronta ad uno scambio con Daniele Rugani, fedelissimo di Sarri ai tempi dell'Empoli.

Per la retroguardia, si starebbe lavorando al rinnovo di Patric, e soprattutto al possibile accordo con Alessio Romagnoli, che resta l'obiettivo numero per puntellare il pacchetto arretrato.

Lazio, festa all'Olimpico per l'Europa

Intanto, la Lazio prepara l'ultima sfida di campionato contro il Verona. Grazie al pareggio contro la Juventus, l'undici di Sarri ha agguantato matematicamente la qualificazione alla prossima Europa League, ma non il quinto posto matematico.

Infatti, con una vittoria dei cugini della Roma nel match contro il Torino, la formazione biancoceleste sarebbe obbligata a conquistare almeno un punto per avere la certezza del quinto posto in classifica, che vale la qualificazione ai gironi della competizione.

Per questo, Sarri potrebbe schierare la miglior formazione: in difesa, spazio a Luiz Felipe al posto dello squalificato Patric; a centrocampo, confermato il trio collaudato formato da Milinković-Savić, Cataldi e Luis Alberto, mentre in attacco tutto gira attorno a Ciro Immobile; se il bomber laziale sarà a disposizione, ritornerà dal 1° minuto, altrimenti spazio al tridente leggero, formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni, grande ex della partita.