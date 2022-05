Si è da poco concluso l'anticipo della 36esima giornata di Serie A tra Inter e Empoli con il risultato finale di 4-2 grazie ai gol messi a segno da Pinamonti, Asllani, autogol di Romagnoli, doppietta di Lautaro e gol di Sanchez. Una rimonta pazzesca della squadra di Simone Inzaghi, che era andata sotto di due gol per poi rimontare e volare momentaneamente in testa alla classifica con 78 punti, a più uno sul Milan, impegnato domenica a Verona. L'Inter tornerà in campo mercoledì per la finale di Coppa Italia contro la Juventus, mentre in campionato sarà di scena domenica prossima alle 20:45 sul campo del Cagliari.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, scende in campo con il 3-5-2 e non pensa alla finale di Coppa Italia visto che giocano i titolarissimi. L'unica eccezione è Edin Dzeko, con la coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Gli esterni sono Dumfries e Ivan Perisic, mentre in mezzo al campo spazio a Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Nel primo tempo inizio shock per l'Inter, che va sotto di due gol. Il vantaggio è segnato da Andrea Pinamonti, che al 5' brucia Skriniar su cross di Zurkowski. L'attaccante non esulta per i suoi trascorsi a Milano e per le possibili mosse del calciomercato dell'Inter. La squadra di Inzaghi prova a reagire ma al 28' arriva il raddoppio firmato da Asslani, che si inserisce alle spalle della difesa avversaria e, a tu per tu con Handanovic, non sbaglia.

I nerazzurri provano a reagire: da segnalare un rigore prima dato e poi revocato per un fallo su Barella, ma in realtà Romagnoli prende la palla. La partita, comunque, viene riaperta al 40', con un autogol proprio di Romagnoli su cross di Dimarco. Dopo 5' arriva anche il pareggio di Lautaro Martinez su assist di Calhanoglu, con il Toro che fa record di gol con la maglia nerazzurra salendo a 22 reti stagionali.

Nei minuti di recupero Vicario compie anche un miracolo su sinistro al volo di Perisic.

Nel secondo tempo l'Inter parte subito forte e preme per cercare il vantaggio. Vicario, però, si supera più volte sui calciatori nerazzurri, da Perisic a Lautaro, passando per Dumfries e Correa. La squadra di Inzaghi al 64' completa la rimonta con Lautaro Martinez, che di destro fulmina il portiere avversario salendo a quota 23 reti stagionali.

Nel finale Edin Dzeko colpisce anche un palo. Nel finale, al 93', arriva il gol di Sanchez che chiude i giochi.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 6: Non può nulla sui due gol.

Skriniar 6,5: Bruciato da Pinamonti sul primo gol, cresce nella ripresa e da un suo grande recupero nasce l'azione del gol del 3-2.

De Vrij 4: Incerto e goffo in alcuni interventi, si fa sorprendere dall'inserimento di Asslani sul secondo gol.

Dimarco 6,5: Quasi un attaccante aggiunto, dai suoi piedi nasce l'autogol che riapre il match.

Dumfries 5: Soffre Parisi.

Barella 7: Corre e lotta su ogni palla.

Brozovic 6.5: Patisce la marcatura a tutto campo di Asslani nel primo tempo; nella ripresa sale in cattedra.

Calhanoglu 6,5: Assist per Lautaro decisivo per il pareggio.

Perisic 7,5: Le sue prestazioni non sono più una novità, devastante quando parte in progressione.

Lautaro 8: Record di gol con la maglia dell'Inter, il Toro sempre più decisivo.

Correa 5: Partita insufficiente, non incide mai.

Dzeko 5,5: Suo l'assist per il gol di Sanchez, colpisce un palo ma sbaglia un paio di chance clamorose.

Sanchez 7: Entra bene in gara e chiude con il gol.