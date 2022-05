La Juventus è pronta ad attivarsi per potenziare la rosa in vista della prossima stagione e segue diversi profili per il centrocampo tra cui spunterebbe nuovo il nome di Bukayo Saka, giovane inglese classe 2001 dell'Arsenal

Bukayo Saka, la nuova promessa del calcio inglese seguito da diverse big del calcio europeo

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Alcune indiscrezioni in arrivo dalla Spagna vorrebbero il club bianconero sulle orme di Bukayo Saka, laterale ventenne in forza all'Arsenal. Il classe 2001, sotto la guida tecnica di Mikel Arteta, è definitivamente esploso e per tale ragione, i Gunners non vorrebbero privarsene.

Tuttavia, se a Londra dovesse arrivare un'offerta per il calciatore vicina ai 70 milioni di euro, la società inglese potrebbe decidere di venderlo per poi utilizzare il ricavato e rifondare gran parte della rosa. Una cifra, quella richiesta dal club britannico, realisticamente alta, che difficilmente la Juventus potrebbe spendere in un'unica soluzione. Inoltre, su Saka ci sarebbero anche le attenzioni di diversi top club europei tra cui Il Manchester City, il Manchester United ed il PSG.

Juventus, la difesa potrebbe subire una mini rivoluzione

La Juventus potrebbe perdere in un solo colpo Giorgio Chiellini e Alex Sandro. Per sostituire il centrale Cherubini, starebbe studiando una serie di nomi da poter proporre a Massimiliano Allegri, come ad esempio Nathan Aké.

Il giovane difensore del Manchester City potrebbe liberarsi dalla compagine guidata da Guardiola per 25 milioni di euro. Oltre a lui, il DS bianconero valuterebbe i profili di Gabriel dell'Arsenal e di Marcos Senesi, calciatore del Feeyonard.

Per il post Alex Sandro invece, i bianconeri osserverebbero l'evolversi della situazione inerente a Emerson Palmieri.

Il fluidificante italo-brasiliano, secondo l'esperto di Calciomercato Fabrizio Romano, non verrà riscattato dal Lione e tornerà al Chelsea a fine stagione. La compagine inglese a quel punto potrebbe cederlo definitivamente, con la Juventus che sarebbe in prima linea per un suo eventuale acquisto.

Gli altri possibili movimenti di calciomercato della Juventus

Altre indiscrezioni vogliono i bianconeri interessati al portiere Kepa del Chelsea, qualora dovesse partire Szczesny.

Per il settore offensivo invece, i bianconeri sarebbero interessati a uno fra Dani Olmo, Adama Traoré e Florian Wirtz.