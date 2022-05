L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi. L'intenzione dei dirigenti sarebbe quella di intervenire in tutti i reparti ma le priorità potrebbero riguardare la corsia mancina e l'attacco. L'addio di Ivan Perisic, che sarebbe molto vicino al Tottenham di Antonio Conte avrebbe accostato nomi come quelli di Cambiaso e Udogie ai nerazzurri. Per quanto riguarda il reparto avanzato, il sogno sarebbe sempre il ritorno di Romelu Lukaku.

Lukaku sogna il ritorno

Il centravanti belga avrebbe intenzione di ritornare a Milano dopo la deludente stagione trascorsa con la maglia del Chelsea.

Il suo trasferimento a Londra è costato circa 115 milioni di euro, motivo per il quale il rientro all'Inter non sarebbe un'operazione molto semplice da imbastire. Inoltre, il suo stipendio da circa 14 milioni di euro è sicuramente fuori portata per i budget degli Zhang. L'attaccante ex Manchester United accetterebbe dunque di dimezzarsi lo stipendio arrivando fino a circa 7,5 milioni di euro. I messaggi inviati agli ex compagni dimostrerebbero che la trattativa non è impossibile. Nei prossimi giorni dovrebbero intensificarsi i contatti con Paulo Dybala che non ha rinnovato il contratto in scadenza. L'argentino potrebbe guadagnare circa 7 milioni di euro all'anno. In uscita ci sarebbe Alexis Sanchez che sarebbe stato accostato al Siviglia nelle ultime settimane.

Il cileno guadagna uno stipendio troppo oneroso per essere un calciatore non titolare nello scacchiere di Inzaghi.

Cambiaso o Udogie per il post Perisic

Ivan Perisic dovrebbe invece lasciare la Pinetina. L'offerta del Tottenham da circa 6 milioni di euro annui ha superato quella dell'Inter. Il croato dovrebbe dunque legarsi agli Spus legati da Antonio Conte per i prossimi due anni.

L'Inter è dunque chiamata a cercare rinforzi per la corsia mancina per far compagnia a Robin Gosens. I profili più quotati sarebbero quelli di Andrea Cambiaso del Genoa e Destiny Udogie dell'Udinese. L'esterno dei liguri ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 15 milioni di euro. Sarebbe stimato anche dalla Juventus.

Arrivare al tesserato dei friulani dovrebbe essere leggermente più complicato dopo l'ottima stagione giocata soprattutto negli ultimi mesi. Sulle sue tracce ci sarebbero la Lazio ed altri club europei e la valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 20 milioni di euro. L'Inter, per qualità tecniche e fisiche, lo avrebbe messo in cima alla lista e starebbe cercando la strategia per bussare alla porta dell'Udinese.