L'Inter sta programmando il prossimo Calciomercato estivo allo scopo di apportare delle modifiche alla rosa in vista della stagione 2022/2023. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, anche quest'anno potrebbe partire un big, e tra i principali indiziati a lasciare la Pinetina ci sarebbe Alessandro Bastoni, seguito da Tottenham e Manchester United.

In entrata, per la difesa si continuerebbe a puntare su Gleison Bremer del Torino, ma ci sarebbe anche la suggestione Kalidou Koulibaly del Napoli.

L'Inter potrebbe poi piazzare altrove alcuni elementi in esubero come Valentino Lazaro (di rientro dal prestito al Benfica) e Roberto Gagliardini che potrebbero interessare allo Schalke 04.

Ipotetica sfida alla Juve per Koulibaly

L'Inter starebbe monitorando la situazione di Kalidou Koulibaly, sul quale pare ci sia un certo interesse soprattutto da parte della Juventus. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 50 milioni di euro ma, essendo in scadenza di contratto nel giugno del 2023, in caso di mancato rinnovo il prezzo sarebbe destinato a diminuire. Aurelio De Laurentiis, presidente del club campano, potrebbe infatti abbassare le pretese per non perdere il centrale senegalese a parametro zero nell'estate del 2023.

In casa Inter, l'ipotetica opzione Koulibaly entrerebbe in gioco solo se dovesse esserci un sacrificio in uscita. In tal caso, ad oggi starebbe circolando il nome di Bastoni, il quale avrebbe diversi estimatori soprattutto in Premier League.

Qualora l'ex Atalanta dovesse andar via, e tenendo conto anche dell'addio di Andrea Ranocchia, allora la squadra milanese dovrebbe in qualche modo inserire nuovi elementi nel reparto arretrato dell'organico.

Federico Dimarco piace all'Arsenal

L'Inter prossimamente potrebbe ricevere un'offerta dall'Arsenal per Federico Dimarco.

Simone Inzaghi in questa stagione ha tenuto molto in considerazione il terzino sinistro, schierandolo spesso come terzo centrale difensivo.

I Gunners avrebbero raccolto informazioni su Dimarco, e pare che l'Inter abbia fatto sapere che il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. L'ex Parma vorrebbe restare a Milano, e non a caso ha già firmato il rinnovo di contratto fino al 2026.

Ovviamente, se dovessero giungere delle proposte economiche allettanti, il club nerazzurro sarebbe pronto ad ascoltarle.

Gagliardini e Lazaro nel mirino dello Schalke 04

L'Inter auspica di poter accumulare un "tesoretto" dalle eventuali cessioni dei giocatori in esubero. Potrebbe essere, questo, il caso di Roberto Gagliardini e Valentino Lazaro. Il centrocampista italiano non è un elemento imprescindibile per Inzaghi, mentre l'esterno austriaco tornerà alla Pinetina dopo un anno di prestito al Benfica.

Entrambi sarebbero stati sondati dallo Schalke 04 che ha appena ottenuto la promozione in Bundesliga. La valutazione complessiva dei cartellini dei due giocatori nerazzurri sarebbe di circa 25 milioni di euro.

Gagliardini ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 e potrebbe rappresentare una potenziale pedina di scambio per portare a termine le trattative relative ai calciatori che interessano alla società meneghina.