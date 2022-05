Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è sicuramente Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano tornerà all'Arsenal dopo la stagione disputata in prestito alla Fiorentina, che ha deciso di non riscattarlo. Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter, in cerca di un rinforzo in mezzo al campo che possa far rifiatare Marcelo Brozovic ma all'occorrenza adattabile anche nel ruolo di mezzala. I nerazzurri, però, non sono gli unici interessati visto che su di lui ci sarebbe da registrare anche l'interesse del Milan, che vuole rivoluzionare il reparto dopo l'addio di Kessié e il probabile ritorno al Chelsea di Bakayoko.

Pure la Fiorentina dal canto suo si sta muovendo per rinforzarsi sugli esterni. Uno dei nomi che piacerebbe ai viola sarebbe quello di Raoul Bellanova, esterno destro del Cagliari, con i rossoblu pronti a cederlo dopo la retrocessione in Serie B.

Inter e Milan su Torreira

L'Inter sarebbe alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri rivoluzioneranno il reparto alla luce dell'addio di Matìas Vecino e Arturo Vidal e quello probabile di Stefano Sensi e Roberto Gagliardini. La priorità è quella di individuare l'alternativa a Marcelo Brozovic, in modo da far rifiatare il centrocampista croato. Il nome giusto sembra essere quello di Lucas Torreira, che per caratteristiche può fare sia il vice Brozovic, sia la mezzala, come alternativa a Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista uruguaiano ha disputato un'ottima annata con la maglia della Fiorentina, realizzando cinque reti e collezionando un assist in trentuno partite di campionato ma nonostante ciò i viola hanno deciso di non riscattarlo dall'Arsenal per poco più di 15 milioni di euro. Il club meneghino per accaparrarsi le sue prestazioni dovrà battere la concorrenza del Milan.

Visto il contratto in scadenza a giugno 2023, l'Arsenal non potrà chiedere una cifra superiore rispetto a quanto era stato pattuito con la viola e a 15 milioni di euro l'Inter ci sta pensando seriamente, così come il Milan che, però, sembrerebbe molto vicino a Renato Sanches.

Fiorentina su Bellanova

La Fiorentina è alla ricerca di un terzino destro visti i dubbi sulla permanenza di Alvaro Odriozola.

I viola starebbero seguendo con interesse Raoul Bellanova, che tanto bene ha fatto con la maglia del Cagliari, nonostante la retrocessione in Serie B dei rossoblu. Un gol e due assist raccolti in trentuno presenze in campionato per il classe 2000, con i sardi che lo riscatteranno per meno di un milione di euro dal Bordeaux. Il club di Giulini è pronto a realizzare una corposa plusvalenza visto che Bellanova è valutato tra gli 8 e i 10 milioni di euro, cifra che la società viola potrebbe abbassare con l'inserimento nell'affare del cartellino di uno tra Sottil e Alfred Duncan.