La Juventus ha disputato una stagione deludente, soprattutto dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Il quarto posto arrivato con tre giornate di anticipo alla fine del campionato non può soddisfare la società che aveva altri obiettivi in stagione. Dopo 11 anni la società bianconera finisce la stagione senza competizioni vinte.

Ci sarà molto lavoro per l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il direttore sportivo Federico Cherubini, che dovranno alleggerire la rosa ma anche rinforzarla con giocatori di qualità, soprattutto a centrocampo.

A tal riguardo si parla del possibile arrivo di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di una mezzala d'inserimento. Nelle ultime ore si parla dell'interesse da parte della Juventus verso un centrocampista che in questa stagione non ha raccolto molto minutaggio al Leicester: Boubakary Soumaré, francese ex Lille trasferitosi nello scorso Calciomercato estivo al Leceister per circa 20 milioni di euro.

Secondo il giornalista sportivo Marcello Chirico la Juventus potrebbe offrire Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023, per arrivare al giocatore del Leicester.

Il centrocampista Soumaré potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

"La Juventus è interessata a Soumaré del Leicester, Rabiot possibile parziale contropartita tecnica", è questo il post su Twitter di Marcello Chirico.

Nonostante alcune prestazioni importanti di Rabiot nella parte finale di stagione, ad agevolare la sua partenza sarebbe il contratto in scadenza a giugno 2023 e soprattutto un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. Invece Soumaré piacerebbe perché giovane, ma anche perché garantirebbe fisicità al centrocampo della Juventus.

Dopo delle stagioni importanti con il Lille, nello scorso calciomercato estivo si è trasferito al Leicester ma non è un titolare inamovibile. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 19 match in campionato (fornendo un assist), una presenza in Community Shield, 2 partite nell'EFL Cup, 6 match in Europa League e 2 presenze in Conference League.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta pure altri centrocampisti per rinforzarsi durante il calciomercato estivo. Fra i giocatori seguiti ci sarebbero in particolare Jorginho del Chelsea, Frenkie de Jong del Barcellona e Paul Pogba del Manchester United.

A proposito del francese arrivano indiscrezioni di mercato su una possibile offerta d'ingaggio al giocatore da parte della società bianconera da 9 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il giocatore arriverebbe senza pagare alcun prezzo di cartellino perché in scadenza di contratto con la società inglese.