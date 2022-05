La Juventus con l'addio di Paulo Dybala dovrà acquistare un sostituto di qualità. Anche contro l'Inter nella finale di Coppa Italia l'argentino è stato uno dei migliori fornendo l'assist decisivo per il gol di Vlahovic, che aveva portato momentaneamente la Juventus in vantaggio per 2 a 1 sui nerazzurri. Alla fine però è arrivato il pareggio per un discusso fallo da rigore per l'Inter e nei tempi supplementari è stato Perisic a decidere il match con due gol. Oltre a Dybala potrebbe partire anche un'altra punta. Uno fra Alvaro Morata e Moise Kean potrebbe lasciare la società bianconera.

In tal caso i rinforzi per il settore avanzato potrebbero essere due. Uno dei giocatori che piacciono è Giacomo Raspadori ma le ultime notizie di mercato che arrivano dalla stampa spagnola confermano l'interesse della Juventus anche per Gabriel Jesus. Il giocatore brasiliano è in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2023 e con l'arrivo di Haaland nella società inglese potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe agevolare l'arrivo alla Juventus a prezzo vantaggioso. Con un'offerta di circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare il Manchester City. Sul brasiliano ci sarebbe anche l'Atletico Madrid. Potrebbe quindi definirsi una sfida di mercato fra società spagnola e società bianconera.

C'è il rischio che il City non monetizzi dalla vendita dal suo cartellino. Con un'offerta da circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare la società inglese. Il brasiliano potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa 6 milioni di euro netti a stagione. Guardiola non lo considera un titolare, in questa stagione ha giocato 26 match nel campionato inglese, buon contributo lo ha avuto in Champions League, ha segnato 4 gol in 8 match realizzando anche uno dei gol nella semifinale di andata contro il Real Madrid.

Realizzazione che però non è servita agli inglesi a qualificarsi alla finale, con gli spagnoli che giocheranno contro il Liverpool.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il centrocampo soprattutto se dovessero partire Arthur Melo e Aaron Ramsey. Si valuta l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e quello di una mezzala d'inserimento. A tal riguardo Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione.