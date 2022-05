La Juventus potrebbe rinforzarsi in maniera decisa durante il Calciomercato estivo. La delusione della stagione disputata potrebbe agevolare l'arrivo di acquisti di qualità, si parla di rinforzi di esperienza che potrebbero migliorare la crescita dei tanti giovani della rosa bianconera. Possibile l'ingaggio di Paul Pogba, Ivan Perisic e Angel Di Maria, tutti in scadenza di contratto a giugno. Ci sarà da lavorare anche per rinforzare il settore avanzato, considerando che oltre a Dybala potrebbe lasciare la società bianconera Moise Kean e Alvaro Morata.

Se però la Juventus agevolerebbe l'addio del giocatore italiano, diversa è la situazione riguardante lo spagnolo. Allegri vorrebbe riconfermarlo anche perché Morata ha dimostrato di poter giocare non solo punta centrale ma anche sulla fascia. La società bianconera ha un diritto di riscatto del cartellino del giocatore a 35 milioni di euro, dopo aver pagato 20 milioni di euro per il prestito da giugno 2020. La Juventus ritiene la somma per il riscatto fin troppo pesante, e valuterebbe il riscatto dello spagnolo a circa 20 milioni di euro. A confermarlo è il giornalista sportivo Marcello Chirico che sul suo account di Twitter ha dichiarato che la Juventus ha fatto un ultimo tentativo per l'acquisto di Morata, offrendo all'Atletico Madrid 20 milioni di euro.

La Juventus avrebbe presentato l'ultima offerta per il riscatto di Morata

''Ultimo tentativo della Juventus per Morata: offerti 20 milioni di euro all'Atletico Madrid per il riscatto del giocatore''. Questo il post su Twitter di Marcello Chirico, secondo il giornalista sportivo la Juventus ha offerto 20 milioni di euro alla società spagnola per il riscatto del giocatore.

L'Atletico Madrid preferirebbe di più, almeno 30 milioni, ma difficilmente la società bianconera offrirà di più. La Juventus ritiene giusto il valore di mercato di 40 milioni di euro (20 milioni già pagati per il prestito) dello spagnolo, considerando la stagione non ideale e l'età. Morata compirà 30 anni, molto dipenderà dall'eventuali offerte che potrebbero arrivare all'Atletico Madrid per il giocatore.

Di certo l'eventuale riscatto del cartellino di Alvaro Morata e con il possibile arrivo di Di Maria, la Juventus 2022-2023 schiererebbe un tridente offensivo di esperienza e qualità, senza contare il recupero di Federico Chiesa.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare il centrocampo. Abbiamo parlato del possibile arrivo di Paul Pogba, ma potrebbe acquistare anche un altro giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Piacciono Jorginho del Chelsea e Frenkie de Jong del Barcellona, che però potrebbe essere ceduto solamente con un'offerta da almeno 70 milioni di euro dalla società spagnola.