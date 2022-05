La Juventus, in questi giorni, è già concentrata sul prossimo mercato. La società dovrà mettere a segno diversi colpi per rinforzare la rosa. In particolare potrebbero arrivare acquisti in tutti i reparti. Chiaramente l'attenzione è focalizzata sul centrocampo che ha manifestato le maggiori difficoltà ovvero il centrocampo. Ma anche in attacco potrebbero esserci vari stravolgimenti. Infatti, Paulo Dybala saluterà definitivamente la Juventus ma anche Alvaro Morata rischia di lasciare Torino. Infatti, i bianconeri non sembrano intenzionati a versare i 35 milioni per il riscatto dello spagnolo.

La Juventus, però, vorrebbe provare a chiedere uno sconto per Alvaro Morata ma se questo sconto non arriverà difficile il numero 9 juventino resterà alla corte di Massimiliano Allegri. In caso di addio dello spagnolo la Juventus potrebbe cercare di arrivare a Luis Muriel. Questa al momento sarebbe solo un'idea di mercato che però va monitorata. Intanto domani lunedì 16 maggio ci sarà un summit con l'agente di Pogba.

Rebus attacco

L'attacco della Juventus, in questa estate, potrebbe subire un vero e proprio restyling. Infatti, gli unici certi del posto sono Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Dybala lascerà Torino mentre Morata e Kean non sono certi di una riconferma. Per lo spagnolo se dipendesse da Massimiliano Allegri resterebbe ma bisogna fare i conti con la cifra del riscatto fissata ad una cifra troppo alta.

Per questo motivo la Juventus è al lavoro per trovare un nuovo accordo con l'Atletico Madrid. I colchoneros, però, vorrebbero monetizzare dalla cessione di Alvaro Morata. Dunque, al momento, la strada sembra in salita. Per questo motivo circolano già alcuni nomi validi per trovare il sostituto dello spagnolo. Uno dei profili valutati sarebbe Muriel ma attenzione anche alla Roma.

Piace Di Maria

In queste settimane, alla Juventus è stato accostato il nome di Angel Di Maria. L'argentino lascerà il PSG a parametro zero e la sua intenzione sarebbe quella di restare per un altro anno in Europa. Nelle ultime settimane, ci sarebbe stati dei contatti tra l'entourage di Di Maria e la Juventus e adesso le parti dovranno prendere una decisione.

Infatti, i bianconeri potrebbero offrire un anno con opzione per il secondo. Ma il nodo potrebbe sciogliersi solo dopo il 21 maggio quando l'argentino terminerà i suoi impegni con il PSG. Inoltre, in estate bisognerà fare attenzione alla situazione di Kean. Infatti, la Juventus potrebbe decidere di non riscattare il giocatore classe 2000. Inoltre, Kean piacerebbe proprio al PSG visto che ha già giocato in Francia nella scorsa stagione. Nel club transalpino il calciatore classe 2000 ha lasciato un ottimo ricordo.