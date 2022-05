La Juventus chiuderà la stagione come quarta in classifica e soprattutto senza competizioni vinte, situazione che non accadeva dal 2011.

La recente sconfitta contro l'Inter nella finale di Coppa Italia ha deluso in molti nell'ambiente bianconero, a partire dai tifosi della Juventus fino ad arrivare alla società. Il vicepresidente bianconero Pavel Nedved nel post-partita avrebbe avuto una discussione con Massimiliano Allegri, non avendo gradito alcune decisioni del tecnico soprattutto nel secondo tempo. In tanti fra i critici hanno giudicato i cambi di Allegri decisivi per la sconfitta della Juventus contro l'Inter.

Del rapporto professionale fra Allegri e Nedved ha parlato Tony Damascelli. Il giornalista sportivo ha sottolineato che il vicepresidente avrebbe avuto una reazione importante nei confronti di Allegri nel post match di Juventus-Inter e che tale comportamento possa anche portare a un clamoroso addio di Nedved a fine stagione, anche perché Allegri gode della fiducia del presidente Agnelli e della proprietà e quindi di John Elkann.

Damascelli ha parlato di Nedved e di Allegri

"Non si può escludere che gli ultimi sfoghi del vicepresidente possano portare a una separazione, come è accaduto con Marotta prima e Paratici dopo", sono queste le dichiarazioni di Tony Damascelli.

Il giornalista sportivo avrebbe dichiarato che Nedved ha una posizione critica nei confronti di Massimiliano Allegri, secondo Damascelli tale atteggiamento non aiuta, anche perché Agnelli avrebbe totale fiducia nei confronti del tecnico toscano, che lo ha scelto come guida tecnica della Juventus la scorsa estate.

Di conseguenza non sono previste sostituzioni in panchina nella società bianconera, con Allegri che sarà confermato e che sarà supportato nel lavoro con rinforzi importanti.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi in maniera importante durante il Calciomercato estivo. La delusione per una stagione senza competizioni vinte potrebbe infatti indurre il club a puntare sull'arrivo di giocatori di esperienza e qualità in estate.

A tal riguardo potrebbe arrivare Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Per il settore avanzato il preferito rimane Angel Di Maria, anche lui in scadenza con il Psg.

Infine la società valuterà anche un sostituto di Giorgio Chiellini, che lascerà la società bianconera a fine stagione.