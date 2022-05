La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo. Dopo tre stagioni il club potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero, visto che tanti giocatori di qualità vanno in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno che piacciono alla società bianconera. Fra questi spiccano sicuramente Paul Pogba del Manchester United, che gradirebbe un ritorno nella società che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Un altro nazionale francese potrebbe trasferirsi a Torino in scadenza di contratto: le ultime indiscrezioni di mercato parlano anche di un possibile interesse della società bianconera per Ousmane Dembélé, centrocampista del Barcellona classe 1997 che avrebbe deciso di non prolungare la sua intesa contrattuale con la società catalana in scadenza a giugno.

Il motivo sarebbe economico, anche perché gli spagnoli non stanno vivendo un momento facile per quanto riguarda il bilancio societario e hanno bisogno non solo di vendere ma anche di alleggerire il monte ingaggi.

Dembélé è uno dei giocatori che più guadagna nel Barcellona, circa 12 milioni di euro, stipendio che difficilmente gli sarà garantito dai catalani nell'eventuale prolungamento di contratto. Per questo avrebbe deciso di lasciare la Spagna, con la Juventus che potrebbe essere interessata.

Idea Dembélé per la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'ingaggio di Dembélé, il centrocampista francese è in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno e potrebbe non prolungare anche perché i catalani non vorrebbero garantirgli i 12 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna.

Potrebbe trasferirsi alla Juventus, anche se obiettivamente neppure i bianconeri potrebbero pagargli un ingaggio del genere.

Dembélé ha dimostrato in questa stagione soprattutto dopo l'arrivo di Xavi di poter dare un contributo importante soprattutto in chiave assist. In 20 match disputati nel campionato spagnolo ha segnato un gol ma ha fornito 13 assist decisivi ai suoi compagni.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Oltre a Paul Pogba, la società valuta anche il profilo di Jorginho del Chelsea, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato piace anche Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno.

Se poi dovesse partire uno fra Alvaro Morata e Moise Kean, potrebbe arrivare Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro. Piacerebbe anche Zaniolo, che però costa almeno 60 milioni di euro.