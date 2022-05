La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante, in cui dovrà rinforzarsi ma anche sostituire giocatori come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. I due sono stati salutati dall'Allianz Stadium dopo Juventus-Lazio: emozionante soprattutto il momento del saluto dell'argentino, che si è lasciato andare in un pianto. Con l'addio di Chiellini, la Juventus è pronta a dare sempre più importanza a Matthijs de Ligt, che già in questa stagione è stato il titolare. Secondo le ultime notizie di mercato, il giocatore potrebbe prolungare il contratto in scadenza a giugno 2024 per altre due stagioni con una riduzione della clausola rescissoria da 120 milioni di euro.

Le ultime notizie di mercato, però, confermano l'interesse del Barcellona per l'olandese. Anche le agenzie di scommesse quotano il possibile trasferimento del difensore nella società catalana, insieme a Gianluigi Donnarumma che, dopo appena una stagione, potrebbe lasciare il Paris Saint Germain.

Di certo, l'esigenza principale del Barcellona è soprattutto quella dell'acquisto di un difensore importante, ma non sarà facile, anche perché la Juventus valuta il giocatore intorno ai 100 milioni di euro.

De Ligt e Donnarumma potrebbero trasferirsi al Barcellona

Le agenzie di scommesse quotano il trasferimento di Matthijs de Ligt e Gianluigi Donnarumma al Barcellona. La società catalana vuole acquistare un difensore ed un portiere importanti e le trattative di mercato sarebbero agevolate anche dal fatto che entrambi i giocatori sono gestiti dallo stesso agenti.

È infatti Rafaela Pimenta l'avvocato che cura gli interessi sportivi dei due giocatori, avendo ereditato da Mino Raiola, recentemente deceduto, la sua agenzia sportiva. Difficile, però che possano concretizzarsi questi trasferimenti, non solo per il fatto che la Juventus e il Barcellona vogliono confermare i rispettivi giocatori ma anche perché la società catalana, in questo momento, non sta vivendo un momento facile dal punto di vista economico.

Dovrà tenere conto del bilancio e non è un caso si parli anche della cessione di Frenkie de Jong al Manchester United, che potrebbe garantire circa 70 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mercato importante in cui dovrà migliorare il centrocampo. Potrebbero arrivare almeno due rinforzi per il centrocampo, su tutti Paul Pogba (in scadenza di contratto con il Manchester United) e Jorginho del Chelsea.

Il nazionale italiano ha un contratto in scadenza a giugno 2023 ed un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato la società bianconera potrebbe acquistare Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.