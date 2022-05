Dopo l'addio di Giorgio Chiellini, in vista del Calciomercato estivo la Juventus starebbe valutando diversi nomi per la difesa. Fra questi spicca Gabriel, brasiliano dell'Arsenal che in questa stagione ha ben figurato nel campionato inglese. Il classe 1997 garantirebbe fisicità e anche una buona impostazione di gioco, potrebbe giocare sia con Bonucci che con de Ligt. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.

Sembra però difficile la Juventus possa investire tale somma cash per acquistarlo, per questo potrebbe offrire uno scambio di mercato alla società inglese.

Già a gennaio l'Arsenal avrebbe voluto Arthur Melo, ma solo in prestito. Per questo la Juventus ha preferito la conferma del centrocampista, almeno fino a giugno.

Uno scambio di mercato fra i cartellini dei due giocatori nel calciomercato estivo potrebbe però essere gradito da entrambi le società.

Gabriel potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Arthur Melo per Gabriel. Uno scambio di mercato che sarebbe alla pari in quanto i due brasiliani hanno una valutazione di mercato simile, di circa 40 milioni di euro. Il centrocampista sarebbe il giocatore ideale per l'Arsenal di Arteta, ma anche Gabriel garantirebbe ai bianconeri fisicità e impostazione di gioco come difensore.

I miglioramenti di Gabriel sono stati evidenti nelle ultime due stagioni. Dopo essersi messo in evidenza nel Lille, si è trasferito all'Arsenal nell'estate 2020 e con Arteta è riuscito a ritagliarsi un ruolo sempre più importante. In questa stagione ha disputato 34 partite nel campionato inglese segnando 4 gol, a queste bisogna aggiungere tre gare in Carabao Cup.

È stato già convocato dal commissario tecnico della nazionale brasiliana Tite, ma non ha ancora esordito..

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il centrocampo durante il calciomercato estivo. A tal riguardo la società bianconera avrebbe presentato un'offerta importante a Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

Al francese potrebbe aggiungersi Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Per il settore avanzato si valuta Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha disputato una stagione importante con la società emiliana.