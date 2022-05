In vista della sessione estiva di Calciomercato la Juventus starebbe lavorando ad almeno due rinforzi a centrocampo. Oltre a Paul Pogba a parametro zero, per il quale la società bianconera avrebbe già offerto un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025, la Juve starebbe valutando un altro innesto. Piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto a giugno 2023.

A parlare del possibile trasferimento dell'argentino nella società bianconera è stato il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, il quale su Twitter ha dichiarato che la Juventus avrebbe già riscattato il cartellino di Moise Kean per 38 milioni di euro dall'Everton.

L'attaccante però non dovrebbe rimanere a Torino, ma essere offerto al Paris Saint Germain per arrivare a Leandro Paredes.

"La Juventus ha riscattato Kean dall'Everton per 38 milioni di euro e lavora per uno scambio di mercato con il Paris Saint Germain con Paredes (più soldi) nella società bianconera. L'idea è quella di fare Pogba e Paredes (o un regista), aspettando il sì del centrocampista francese", è questo il post su Twitter di Alfredo Pedullà. L'argentino piacerebbe ad Allegri e sarebbe considerato il giocatore ideale nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

A lui potrebbe aggiungersi anche Paul Pogba, con la Juventus che starebbe aspettando la risposta del francese dopo l'offerta da circa 10 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe acquistare almeno due centrocampisti durante il calciomercato estivo, ma ci sarà da rinforzare anche il settore avanzato, in considerazione del fatto che oltre a Paulo Dybala potrebbero partire Moise Kean e Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid, ma la Juventus non vuole spendere 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

La società bianconera non vorrebbe offrire più di 20 milioni di euro per il suo acquisto e pare difficile che la società spagnola accetti.

Per questo motivo la Juventus starebbe valutando almeno due o tre acquisti per il settore avanzato. I preferiti sarebbero gli esperti Angel Di Maria e Ivan Perisic, entrambi in scadenza di contratto a giugno, e il giovane Giacomo Raspadori del Sassuolo.