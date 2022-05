La Juventus, in queste settimane, ha provato ad abbassare la cifra del prezzo del riscatto di Alvaro Morata. Ma l'Atletico Madrid non sembra intenzionato a fare sconti. Lo spagnolo vorrebbe rimanere a Torino poiché il suo legame con la città e con la maglia bianconera è molto profondo: purtroppo il suo futuro non dipende da lui. La Juventus vorrebbe provare a tenerlo ma non a certe cifre. Il club bianconero non lo riscatterá a 35 milioni perciò per ora le chances per vedere ancora Morata alla corte di Allegri sono davvero poche. Per questo motivo, Federico Cherubini starebbe valutando diversi profili.

In particolare i nomi al vaglio sarebbero sei e si tratterebbe di Muriel, Milik, Arnautovic, Martial, Scamacca e Raspadori.

La Juventus cerca rinforzi

Il prossimo mercato porterà una grande rivoluzione in casa Juventus. La società ha deciso di cambiare gran parte della rosa attuale e si sta lavorando per regalare a Massimiliano Allegri una squadra che possa essere maggiormente funzionale alle sue esigenze. Il tecnico livornese, in attacco, perderà gran parte degli uomini che ha avuto nella stagione 2021/2022 visto che saranno confermati solo Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Per il resto si stanno cercando nuovi profili. Il primo rinforzo potrebbe essere Angel Di Maria per il quale si sta continuando a trattare.

L'argentino, di fatto, potrebbe prendere il posto di Paulo Dybala. Mentre per quanto riguarda il sostituto di Morata si stanno valutando più profili. Il più gradito sembra essere Giacomo Raspadori ma per arrivare al giocatore del Sassuolo servirebbe un grosso sforzo economico. Per questo motivo si valutano diverse opzioni. Tra i nomi al vaglio ci sono anche quelli di Milik e Martial che sono stati accostati alla Juventus già in passato.

Una delle nuove idee è quella di Muriel che potrebbe essere una buona occasione di mercato. Poi ci sono le opzioni che portano ad Arnautovic, che però, il Bologna non vorrebbe cedere e Scamacca. Dunque, la Juventus valuta diversi profili alla ricerca del sostituto migliore di Morata. A meno che nel frattempo l'Atletico Madrid non cambi idea ed apra alla possibilità di fare grandi sconti per lo spagnolo.

Si lavora sempre per Pogba

La Juventus, in questi giorni, però, sarebbe sempre al lavoro per arrivare a Paul Pogba e Angel Di Maria. Per il primo i contatti andrebbero avanti alla ricerca della fumata bianca. Il francese avrebbe scelto di tornare a Torino e si starebbe lavorando per limare le distanze. Lo stesso discorso vale per l'argentino che vorrebbe un contatto annuale mentre la società preferirebbe un anno con opzione per il secondo per poter usufruire del decreto crescita.