La Juventus in estate dovrà investire per rinforzare l'attacco.

Oltre a Paulo Dybala potrebbero infatti partire anche Moise Kean e Alvaro Morata. L'italiano potrebbe essere riscattato in anticipo dalla società bianconera dall'Everton e venduto a una delle società interessate: si parla di un interesse del Paris Saint Germain, in cui ha già giocato in prestito nella stagione 2020-2021.

Difficile il riscatto di Morata dall'Atletico Madrid, considerando che la società spagnola vorrebbe almeno 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Sono diversi i nomi che piacciono per il settore avanzato.

Oltre ad Angel Di Maria la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di un vice Vlahovic e di una punta che possa supportare il titolare della squadra bianconera.

A tal riguardo il preferito sarebbe Giacomo Raspadori, che ha disputato una stagione importante con il Sassuolo. il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro, la società emiliana non sarebbe disposta a venderlo a un prezzo minore. Inoltre il club neroverde vorrebbe solo cash e non l'inserimento di contropartite tecniche da parte della società bianconera. In particolare Raspadori sarebbe un giocatore gradito da Massimiliano Allegri, che vuole una seconda punta tecniche che possa supportare Vlahovic.

Massimiliano Allegri vorrebbe l'acquisto di Giacomo Raspadori

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Allegri vorrebbe come rinforzo per il settore avanzato Giacomo Raspadori. Il giocatore del Sassuolo ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro, la società emiliana vorrebbe solo soldi e non l'inserimento di giocatori per attutire l'esborso economico.

I bianconeri potrebbero cercare di acquistarlo con una modalità di pagamento spalmata su diverse stagioni, simile a quella utilizzata per l'acquisto di Manuel Locatelli durante lo scorso Calciomercato estivo. La Juventus potrebbe quindi acquistarlo in prestito oneroso con riscatto entro giugno 2024.

L'eventuale arrivo di Raspadori potrebbe concretizzarsi con la partenza di Moise Kean, che - come anticipato ad inizio articolo - potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Potrebbero arrivare almeno due giocatori per il reparto, fra i quali Paul Pogba, che arriverebbe senza prezzo di cartellino.

Un altro nome per il centrocampo che piacerebbe ai bianconeri è Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.