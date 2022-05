La Juventus dopo la sconfitta contro l'Inter in Coppa Italia cercherà di chiudere la stagione nei migliori dei modi. Prima Lazio all'Allianz Stadium di Torino poi la Fiorentina nell'ultima giornata di campionato, solo dopo si lavorerà agli acquisti per il Calciomercato estivo. Sull'argomento prima della finale di Coppa Italia fra Juventus e Inter era stato intervistato Maurizio Arrivabene. L'amministratore delegato della società bianconera ha dichiarato che il mercato estivo sarà condizionato dai mondiali che si disputeranno in Qatar a dicembre.

Per questo è difficile aspettarsi investimenti importanti. Inoltre il dirigente della Juventus ci ha tenuto a sottolineare che si dovrà tenere conto della sostenibilità e di conseguenza si eviterà di appesantire il bilancio societario. Arrivabene ha quindi scartato la possibilità di colpi di teatro da parte della Juventus. Dichiarazioni simili le fece anche a dicembre, prima del mercato di gennaio. Alla fine però la società bianconera ha investito quasi 100 milioni di euro (somma attutita dalle cessioni di Bentancur e Kulusevski al Tottenham e di Ramsey ai Glasgow Rangers) per acquistare Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic.

L'amministratore delegato Maurizio Arrivabene ha parlato del mercato della Juventus

'Sarà un mercato strano per via dei Mondiali. Non mi aspetto molto, penso sarà più importante la sessione invernale. Per la Juventus l’intenzione è fare investimenti sostenibili: al momento non c’è nessuna volontà di fare colpi di teatro'. Queste le dichiarazioni di Maurizio Arrivabene in una recente intervista.

L'amministratore delegato della Juventus ha scartato la possibilità di grandi investimenti per la società bianconera, anche se parole simili le disse anche a dicembre prima dell'arrivo di Gatti, Zakaria e Vlahovic. A smentire indirettamente le dichiarazioni del dirigente della Juventus anche le recenti indiscrezioni di mercato che confermano la volontà della società bianconera di acquistare almeno cinque giocatori, fra questi potrebbe arrivare anche un rinforzo importante.

A tal riguardo il preferito sembra essere Sergej Milinkovic Savic, che la Lazio valuta circa 70 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus oltre a Milinkovic Savic potrebbe acquistare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Piace Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro. Si lavora inoltre all'acquisto di un difensore centrale e di un terzino sinistro. Per il settore avanzato il preferito sembra essere il giocatore del Sassuolo Giacomo Raspadori.