La Juventus ha ottenuto il suo primo obiettivo stagionale, ovvero la partecipazione alla Champions League nella stagione 2022-2023. La vittoria contro il Venezia ed il pareggio della Roma contro il Bologna garantisce una distanza di 10 punti fra i bianconeri quarti e la Roma quinta a tre giornate dalla fine del campionato. Altro obiettivo stagionale è la Coppa Italia, con la finale contro l'Inter prevista mercoledì 11 maggio. Ci sarà molto da fare sul mercato per migliorare una rosa che ha bisogno di rinforzi, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato.

A tal riguardo, potrebbero arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. Per il settore avanzato, sarà molto importante recuperare nel migliore dei modi Federico Chiesa, che sta facendo la riabilitazione dopo l'infortunio e l'intervento al ginocchio. Il giocatore lavora alla Continassa e la Juventus conta molto sul nazionale italiano, soprattutto in considerazione dell'addio a fine stagione di Paulo Dybala. Si parla anche della maglia numero 10 per Federico Chiesa. La Juventus però non vuole velocizzare il recupero, considerando anche la modalità di gioco del centrocampista, basata sulla velocità e gli allunghi. Per questo, il rientro è previsto fra settembre e ottobre.

Chiesa potrebbe rientrare fra settembre e ottobre

La Juventus, dalla stagione 2022-2023 cercherà di ritornare a vincere in Italia e di arrivare fino in fondo in Champions League, dopo i risultati deludenti di questa stagione. Lo farà con un rinforzo in più, ovvero Federico Chiesa, infortunatosi a gennaio al ginocchio. Il centrocampista potrebbe rientrare fra settembre e ottobre.

Un rientro senza anticipare i tempi, anche perché Chiesa è un giocatore che utilizza molto nel suo gioco la forza muscolare. Sta lavorando alla Continassa in attesa di ritrovare il suo ex compagno alla Fiorentina Dusan Vlahovic. La Juventus inizierà i primi due mesi della stagione 2022-2023 senza Chiesa per evitare recuperi troppo affrettati.

Potrebbero arrivare due rinforzi per il settore avanzato, soprattutto se, oltre a Paulo Dybala, uno fra Alvaro Morata e Moise Kean dovesse lasciare la società bianconera.

Il mercato della Juve

La Juventus dovrà sostituire Paulo Dybala, oltre al fatto che potrebbe arrivare una punta in caso di partenza di uno fra Alvaro Morata e Moise Kean. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sono sicuramente Nicolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori. Il giocatore del Sassuolo potrebbe lasciare la società emiliana per circa 30 milioni di euro. La Juventus potrebbe acquistarlo con modalità di pagamento in diverse stagioni per evitare di appesantire il bilancio societario.