L'arrivo nell'estate 2019 a parametro zero dal Paris Saint Germain era stato accolto con soddisfazione da società e tifosi della Juventus ma il centrocampista Adrien Rabiot in tre stagioni non è riuscito ad incidere come ci aspettava. Il francese però dopo un inizio di stagione 2021-2022 simile alle precedenti è riuscito a trovare prestazioni, merito anche della fiducia di Massimiliano Allegri. Fra i migliori match disputati dal nazionale francese c'è quello contro l'Inter, dove grazie alla sua fisicità e alla sua quantità è riuscito a vincere il duello tecnico con Barella.

Emblematica un'azione in cui in ripartenza il nazionale italiano è stato fermato grazie ad un grande intervento difensivo di Rabiot. In una recente intervista il centrocampista francese è voluto ritornare sulla sconfitta in campionato della Juventus contro l'Inter, immeritata se consideriamo le tante azioni da gol create dai bianconeri. Il centrocampista ha parlato di vero e proprio rimpianto perché secondo lui se fosse arrivata la vittoria per la Juventus sarebbe cambiato l'approccio al campionato della squadra di Allegri. In merito alle sue prestazioni ha sottolineato di essere migliorato molto nella seconda parte della stagione.

Il centrocampista Rabiot ha parlato di rimpianto per la sconfitta in campionato contro l'Inter

'Il rimpianto principale è la sconfitta contro l’Inter, naturalmente. Se avessimo vinto sarebbe cambiato tutto, a livello mentale il nostro approccio al campionato e quello delle altre squadre nei nostri confronti'. Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot in una recente intervista.

Il centrocampista francese ha aggiunto: 'Inter e Milan avrebbero giocato meno tranquille avendo in recupero la Juventus'. Il centrocampista ha voluto parlare anche delle sue prestazioni sottolineando: 'Il vero Rabiot probabilmente lo avete visto, le prestazioni contro l'Inter ma anche quelle più recenti sono state di alto livello'.

Sul suo ruolo ci ha tenuto ad aggiungere che non è un numero dieci ma un 6 o un 8 e di conseguenza non ha l'esigenza di garantire gol. Quello che per lui conta è aiutare la squadra e vincere i match. Non è mancata poi una critica al regolamento arbitrale, sottolineando come gli arbitri non abbiano colpe evidenti. Il problema sono proprio le regole che vengono applicate.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Adrien Rabiot ha il contratto in scadenza con la Juventus a giugno 2023. Allegri sarebbe soddisfatto dei suoi miglioramenti e gradirebbe una sua eventuale conferma. Sarà importante però il prolungamento di contratto, c'è il rischio che possa andare in scadenza di contratto nel 2023. La società bianconera potrebbe offrirgli un prolungamento di contratto con un ingaggio minore rispetto ai 7 milioni di euro che attualmente guadagna.