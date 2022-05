Fra i maggiori critici riguardo alla stagione sotto le aspettative disputata dalla Juventus di Allegri spicca il Paolo Bargiggia.

Recentemente il giornalista sportivo ha rimarcato il fatto che la squadra di Allegri ha segnato solo 57 gol, un rendimento da lotta per la permanenza in Serie A. Secondo Bargiggia infatti il tecnico livornese ha fatto peggio di Pirlo e Sarri e, secondo lui, in prospettiva potrebbero non bastare gli acquisti di Angel Di Maria e di Paul Pogba per migliorare questa Juventus.

Il giornalista sportivo si è soffermato anche sul possibile arrivo di Kalidou Koulibaly, sottolineando come - pur rispettando le indiscrezioni di mercato degli altri giornali sportivi - a lui non risulta di un'offerta della società bianconera per il difensore del Napoli.

Secondo Bargiggia la Juventus come sostituto di Giorgio Chiellini potrebbe acquistare Francesco Acerbi.

La Juventus potrebbe acquistare Acerbi

"La stagione della Juve è totalmente fallimentare, alla luce degli investimenti fatti. Ha iniziato male, poi si è ripresa nella parte centrale della stagione e poi, alla fine, ha fatto anche peggio", sono queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in merito alla stagione disputata dalla squadra bianconera.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Pogba e Di Maria non bastano per ritornare ai suoi livelli, il problema non è nei giocatori ma nelle idee di gioco".

Secondo Bargiggia, mister Allegri dovrà modificare il suo modo di fare calcio, anche in considerazione dei soli 57 gol segnati dalla Juventus in campionato in questa stagione.

In merito al mercato invece ha sottolineato: "Koulibaly alla Juventus non mi risulta, da quel che so a Napoli nessuno aveva portato offerte per il difensore e penso che la Juventus acquisterà Acerbi".

Le dichiarazioni di Bargiggia trovano conferme nelle indiscrezioni di mercato riguardanti il possibile scambio di mercato fra Juventus e Lazio che riguarderebbe da una parte Daniele Rugani e dall'altra Francesco Acerbi.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo non solo con Pogba ma anche con un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Piace molto ad esempio Jorginho del Chelsea, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro ed un contratto in scadenza a giugno 2023.

Per il settore avanzato potrebbe arrivare Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha disputato una stagione importante con la società emiliana.