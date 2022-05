La Juventus dovrà rinforzarsi durante il Calciomercato estivo. A confermarlo, anche l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene in una recente intervista. Il dirigente della società bianconera ha dichiarato che ci saranno investimenti sostenibili e nessun colpo di teatro. Parole che ricordano le dichiarazioni di Arrivabene a dicembre, prima dell'arrivo di Dusan Vlahovic. Di conseguenza, potrebbe esserci almeno un rinforzo di qualità, da aggiungere ad altri investimenti per migliorare soprattutto il centrocampo. A tal riguardo, si parla dell'interesse per Jorginho, che potrebbe lasciare il Chelsea per circa 20 milioni di euro, essendo in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023.

Il nazionale italiano sarebbe ideale per migliorare la qualità del gioco della Juventus, oltre al fatto che garantirebbe verticalizzazioni del gioco. La società bianconera dovrà aspettare il cambio di proprietà del Chelsea, che potrebbe essere confermato entro il mese di maggio. Da giugno. potrebbe esserci l'offerta della Juventus per il giocatore. A ipotizzare possibile trasferimento di Jorginho alla società bianconera è stato anche il giornalista sportivo Franco Leonetti.

Il centrocampista Jorginho potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

La Juventus potrebbe effettuare due investimenti importanti a centrocampo. Oltre a una mezzala d'inserimento, piace Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United.

Potrebbe inoltre arrivare un giocatore bravo nell'impostazione del gioco. Il preferito sarebbe Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023. Con un'offerta da circa 20 milioni di euro, potrebbe lasciare il campionato inglese. Diversi giornali sportivi parlano anche di un'intesa contrattuale fra le parti a circa 6,5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026.

La Juventus starebbe aspettando il passaggio di proprietà del Chelsea, che potrebbe arrivare già a maggio. Da giugno andrebbe poi a valutarne l'acquisto con la nuova proprietà, con la consapevolezza che il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe agevolare il suo trasferimento alla Juventus.

La stagione disputata fino ad adesso da Jorginho al Chelsea

Il centrocampista Jorginho ha disputato fino ad adesso in stagione 27 match, segnando 6 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni nel campionato inglese. A questi bisogna aggiungere 3 match in Fa Cup, 4 match ed 1 gol in EFL Cup, 1 match della Supercoppa Europea ed un altro del Mondiale per Club (con il Chelsea campione del mondo), 8 match in Champions League con 2 gol e 2 assist decisivi ai suoi compagni.

Il giocatore potrebbe trasferirsi alla Juventus dopo diverse stagioni nella società inglese.