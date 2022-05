La Juventus inizierà la preparazione estiva ad inizio luglio. La stagione 2022-2023 inizierà presto considerando il mondiale in Qatar previsto fra novembre e dicembre. Fra agosto e settembre ci saranno diversi match in campionato e sarà importante per la squadra bianconera partire meglio rispetto alla stagione appena finita. La società cercherà di mettere a disposizione gran parte della rosa già ad inizio luglio acquistando i rinforzi necessari a migliorare la qualità della Juventus. C'è molta attesa per capire anche quale sarà il futuro professionale dei giocatori che hanno disputato l'attuale stagione in prestito.

Ci riferiamo a Filippo Ranocchia, Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella, a questi bisogna aggiungere un altro giovane come Fabio Miretti, cresciuto nel settore giovanile e protagonista nell'under 23 prima di essere promosso da Allegri nel finale di stagione. Dei tre prima menzionati Filippo Ranocchia e Nicolò Rovella potrebbero essere ceduti in prestito. Fagioli invece dovrebbe rimanere per volontà del giocatore. Secondo le ultime notizie di mercato il centrocampista classe 2001 non sarebbe disposto ad accettare un altro anno di prestito dopo aver giocato una stagione importante con la Cremonese. Grazie anche all'apporto del classe 2001 la società lombarda è stata promossa in Serie A.

Il centrocampista Fagioli vorrebbe rimanere alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Nicolò Fagioli dovrebbe rimanere alla Juventus. Sarebbe lo stesso centrocampista a volersi giocare le possibilità nella società bianconera e non sarebbe disposto ad accettare un trasferimento in un'altra società. Una stagione importante quella disputata dal centrocampista in Serie B con la Cremonese, che gli ha garantito un ruolo da titolare nell'Italia under 21.

Fra l'altro di recente il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini lo ha convocato per lo stage, oltre a lui sono presenti anche Federico Gatti (acquistato dal Frosinone nel mercato di gennaio), Filippo Ranocchia, Niccolò Rovella e Fabio Miretti.

La stagione di Nicolò Fagioli alla Cremonese

La stagione disputata da Nicolò Fagioli alla Cremonese è stata importante.

Ha giocato 33 match nel campionato di Serie B segnando 3 gol e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni. 4 match disputati con la nazionale under 21 italiana, Fagioli è cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Arrivato nella Cremonese nel 2015, ha fatto tutta la trafila giocando anche con la Primavera bianconera e con l'under 23 prima della cessione in prestito alla Cremonese nella stagione 2021-2022. La sua intesa contrattuale con la Juventus è in scadenza a giugno 2023, di conseguenza la società bianconera dovrà prolungargli il contratto se non vorrà rischiare di perderlo a parametro zero nel 2023.