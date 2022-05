La Juventus, dopo diverse stagioni, potrebbe ritornare a valutare l'ingaggio di giocatori in scadenza di contratto con i rispettivi club. Gli ultimi risalgono all'estate 2019, quando arrivarono a parametro zero, rispettivamente dal Paris Saint Germain e dall'Arsenal, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Rinforzi che però hanno deluso le aspettative e non hanno inciso come ci si aspettava, soprattutto il gallese, attualmente in prestito ai Glasgow Rangers. Il francese, invece, con Allegri sembra aver trovato la forma ideale con prestazioni importanti che hanno ricordato il Rabiot ammirato nella nazionale francese.

Proprio il centrocampo potrebbe essere rinforzato in maniera importante durante il Calciomercato estivo, con la Juventus che potrebbe valutare l'acquisto di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Il francese è una mezzala d'inserimento, ma serve anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. A tal riguardo, dalla Germania potrebbe arrivare un rinforzo importante, sempre senza prezzo di cartellino.

Parliamo di Florian Grillitsch, giocatore del Hoffenheim. L'austriaco, come confermato dalla società tedesca, non prolungherà la sua intesa contrattuale. Sarebbe potuto rimanere solo con l'eventuale qualificazione della squadra alla Champions League. Su Grillitsch ci sarebbe l'interesse anche di altre società italiane come Milan e Roma.

Il giocatore Grillitsch potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe ingaggiare Florian Grillitsch a giugno. Il centrocampista austriaco è in scadenza di contratto con l'Hoffenheim e non prolungherà la sua intesa contrattuale con la società tedesca. Sarebbe un rinforzo importante, anche perché può giocare non solo a centrocampo ma anche in difesa.

In questa stagione ha disputato 18 match con la società tedesca. Nazionale austriaco, garantirebbe non solo impostazione di gioco ma anche fisicità al centrocampo bianconero. Come dicevamo, però, il giocatore è seguito anche da altre società di Serie A come Milan e Roma, attirate anche loro dal fatto che il giocatore è in scadenza di contratto a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri giocatori per il centrocampo, su tutti Jorginho del Chelsea e Frenkie de Jong del Barcellona. Di questi, è più facile arrivare a quello del Chelsea perché in scadenza di contratto a giugno 2023 e con un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato, potrebbe arrivare Giacomo Raspadori, giocatore del Sassuolo che sta dimostrando in questa stagione di essere un giocatore importante. Con un'offerta da 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società emiliana.