La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante e molto impegnativo. Ci sarà da rinforzare una rosa che ha dimostrato problemi evidenti soprattutto a centrocampo. Oltre a questo si dovranno sostituire i giocatori in partenza, su tutti Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Il 16 maggio all’Allianz Stadium i tifosi bianconeri hanno sostenuto i due giocatori, con l'argentino che non ha saputo trattenere le lacrime. Non saranno i soli a lasciare la Juventus nel calciomercato estivo. La società bianconera starebbe valutando se è il caso di riscattare il cartellino di Alvaro Morata.

Lo potrebbe fare se l'Atletico Madrid decidesse di accettare un'offerta da circa 20 milioni di euro. Una possibilità che non sembra concreta anche perché il diritto di riscatto per la Juventus è di 35 milioni di euro. Per questo la Juventus starebbe lavorando ad un sostituto. Potrebbe arrivare dal Barcellona il supporto a Dusan Vlahovic, parliamo di Memphis Depay, che non è considerato un titolare dal tecnico Xavi. Di conseguenza non è da scartare la possibilità che Morata si trasferisca dall'Atletico Madrid alla società catalana, considerando che lo spagnolo era stato vicino al Barcellona a gennaio. Con un'offerta da circa 20 milioni di euro Depay potrebbe lasciare la Spagna.

Il giocatore Depay potrebbe sostituire Morata alla Juventus

La stagione disputata fino ad adesso da Depay al Barcellona

Il giocatore Memphis Depay ha un contratto con il Barcellona in scadenza a giugno 2023 e in questa stagione nel campionato spagnolo ha disputato 27 match segnando 12 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di Supercoppa spagnola, 6 match di Champions League e 3 match con 1 gol in Europa League. L'olandese è un riferimento della nazionale olandese, ha disputato fino ad adesso 77 match segnando 39 gol.