Mercoledì 11 maggio alle ore 21 si giocherà Juventus-Inter, match valido per la finale della Coppa Italia 21/22. La compagine di Simone Inzaghi è giunta sino alla finale grazie alla vittoria per 3-2 contro l'Empoli agli ottavi, al successo per 2-0 contro la Roma ai quarti e all'affermazione per 3-0 complessivo (0-0 all'andata e 3-0 al ritorno in favore dei nerazzurri) contro i cugini del Milan in semifinale.

La Vecchia Signora, invece, è approdata sino alla partita conclusiva del torneo in seguito al successo per 4-1 contro la Sampdoria agli ottavi, alla vittoria per 2-1 col Sassuolo ai quarti e al 3-0 totale (1-0 all'andata e 2-0 al ritorno sempre per la Juventus) contro la Fiorentina in semifinale.

Statistiche: l'Inter ha in bacheca 7 Coppe Italia conquistate in 14 finali giocate, mentre la Juventus ne ha portate a casa 14 con 21 finali all'attivo.

Juventus alla ricerca di un trofeo

La stagione dei bianconeri è partita col freno a mano tirato in Serie A 21/22, salvo poi riprendersi leggermente col trascorrere delle giornate e con la conquista aritmetica di un piazzamento per la prossima Champions League. In questa competizione europea non è andata oltre gli ottavi di finale col Villarreal, dunque alla Juventus rimane solo la Coppa Italia per avere la possibilità di alzare almeno un trofeo quest'anno.

Massimiliano Allegri, per affrontare l'Inter, potrebbe optare per il 4-4-2 con Perin in porta.

La difesa della Vecchia Signora potrebbe essere composta da De Sciglio e Alex Sandro come terzini, mentre al centro del pacchetto arretrato ci saranno probabilmente de Ligt e Bonucci.

In mezzo al campo, gli esterni dovrebbero essere Cuadrado e Rabiot, con l'insolita coppia Danilo-Zakaria a far da scudo al centro del rettangolo di gioco.

Vlahovic e Dybala hanno buone chance di comporre il tandem offensivo dei bianconeri.

Inter, Handanovic tra i pali

Simone Inzaghi si ritroverà a giocare la sua terza finale di Coppa Italia da allenatore. Il tecnico piacentino quest'anno ha già superato la Juventus in Supercoppa Italiana. Per alzare il secondo trofeo stagionale, l'ex Lazio potrebbe scegliere il 3-5-2, con Handanovic come estremo difensore.

I titolari della difesa nerazzurra dovrebbero essere Skriniar, Bastoni e De Vrij. Il centrocampo dell'Inter potrebbe essere composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu a far da filtro. Dumfries e Perisic invece dovrebbero agire sugli esterni. In attacco, è probabile che abbia spazio dal primo minuto la coppia composta da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Zakaria, Danilo, Cuadrado; Vlahovic, Dybala. Allenatore: Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; L. Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.