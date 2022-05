La Juventus è al lavoro in questi giorni per migliorare il centrocampo. Un'esigenza evidente dopo una stagione in cui la squadra bianconera ha avuto problematiche nel gioco, oltre al fatto che non sono arrivati molti gol dai centrocampisti. Per questo potrebbero arrivare non solo un giocatore bravo nell'impostazione e abile a garantire equilibrio, ma anche una mezzala d'inserimento. A tal riguardo sarebbe vicino l'ingaggio di Paul Pogba. Il francese sarebbe pronto a ritornare alla Juventus, nonostante l'interesse di società come Paris Saint Germain e Real Madrid che gli avrebbero garantito un ingaggio più elevato rispetto ai bianconeri.

Le ultime indiscrezioni di mercato affermano come il francese dovrebbe sottoscrivere un contratto da circa 7,5 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025. La Juventus starebbe pensando anche di affidargli la maglia numero 10, rimasta senza proprietario dopo la partenza di Paulo Dybala. L'eventuale ingaggio del francese sarebbe molto importante anche dal punto di vista commerciale.

Paul Pogba sarebbe vicino al trasferimento alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus a breve potrebbe ufficializzare l'ingaggio di Paul Pogba. Mancherebbero solo pochi dettagli per la sottoscrizione del contratto da parte del centrocampista francese, che potrebbe andare a guadagnare circa 7,5 milioni di euro a stagione più bonus per un totale di 10 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025.

La società bianconera sarebbe pronta anche a dargli la maglia numero 10, un gesto che confermerebbe l'importanza tecnica e commerciale del francese.

Pogba potrebbe non essere l'unico acquisto importante per il centrocampo bianconero durante il Calciomercato estivo. Si parla di un interesse per Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Chelsea e valutato circa 20 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mercato importante che potrebbe riguardare non solo il centrocampo ma anche gli altri reparti.

C'è l'esigenza di sostituire Paulo Dybala ma anche Giorgio Chiellini. Per la difesa si valuta ad esempio Milenkovic della Fiorentina, mentre per quanto riguarda il settore avanzato, oltre a Di Maria, la Juventus potrebbe acquistare Giacomo Raspadori: il giocatore del Sassuolo potrebbe trasferirsi a Torino per circa 30 milioni di euro.