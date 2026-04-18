A cinque giornate dalla fine della Serie A 2025/2026, l’Inter è ormai padrona del proprio destino e vede lo Scudetto sempre più vicino. Il 3-0 rifilato al Cagliari non è stato soltanto l’ennesimo successo stagionale, ma la conferma definitiva di una superiorità costruita settimana dopo settimana. Da quando Cristian Chivu ha preso il posto di Simone Inzaghi in panchina, la squadra nerazzurra ha cambiato pelle, evolvendosi in un sistema di gioco più diretto, verticale e soprattutto devastante in zona gol. I numeri aggiornati fotografano una realtà difficilmente contestabile: 78 reti segnate e appena 29 subite in 33 giornate.

Una combinazione che racconta molto più di una semplice stagione positiva: descrive un dominio tecnico, tattico e mentale che ha pochi precedenti recenti nel campionato italiano.

Una macchina da gol senza precedenti: i numeri del dominio nerazzurro

L’Inter di Chivu non si limita a vincere: travolge, controlla e indirizza le partite con una naturalezza che impressiona. La media di 2,36 gol a gara rappresenta un dato straordinario, che proietta i nerazzurri verso un possibile record storico di marcature in Serie A. Ancora più significativo è il bilanciamento tra fase offensiva e difensiva: subire meno di un gol a partita mantenendo un ritmo realizzativo così elevato è indice di una squadra completa, non sbilanciata.

L’analisi dei dati evidenzia come l’Inter sia leader in quasi tutte le principali categorie statistiche: miglior attacco, una delle difese più solide e una differenza reti nettamente superiore rispetto alle rivali. Un altro dato importante: L’Inter è la squadra con più clean sheet ottenuti nei cinque maggiori campionati europei in corso (16). Ma il vero elemento distintivo è la distribuzione dei gol: non esiste un unico trascinatore offensivo. Diversi giocatori contribuiscono in maniera costante, rendendo la squadra imprevedibile e difficile da arginare.

Il successo contro il Cagliari è stato emblematico proprio in questo senso. Dopo un primo tempo equilibrato, l’Inter ha aumentato progressivamente la pressione, trovando il vantaggio e poi dilagando.

Questo tipo di gestione della partita — capacità di leggere i momenti e colpire con precisione — è uno dei tratti distintivi della stagione nerazzurra. Non è solo questione di qualità, ma di maturità collettiva.

Dimarco nella storia e il marchio tattico di Chivu

Se c’è un simbolo di questa Inter, è senza dubbio Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro ha riscritto i parametri del suo ruolo, diventando il difensore con il maggior numero di partecipazioni a gol in una singola stagione di Seria A da quando è disponibile il dato: 6 reti e 16 assist. Numeri da trequartista più che da esterno, che raccontano perfettamente l’evoluzione del gioco voluta da Chivu. Questa esplosione ha avuto un impatto diretto anche sul suo valore di mercato: oggi Dimarco è stabilmente valutato intorno ai 50 milioni di euro.

Considerando la stagione dominante e l’interesse delle big europee, è realistico pensare che il suo valore “reale” possa ormai superare questa soglia, avvicinandosi ai top nel ruolo a livello mondiale. In un’Inter che vola verso il titolo, Dimarco rappresenta perfettamente il salto di qualità: non solo rendimento tecnico, ma anche crescita economica e status internazionale.

Il sistema tattico nerazzurro, pur partendo da una base di 3-5-2, si trasforma continuamente durante la partita. Gli esterni diventano ali aggiunte, le mezzali attaccano gli spazi con tempismo e gli attaccanti dialogano in modo fluido. In questo contesto, Dimarco rappresenta l’elemento chiave: qualità tecnica, visione e precisione nei cross lo rendono una fonte costante di pericolo.

La mano di Chivu si vede soprattutto nella fluidità della manovra e nella capacità di occupare gli spazi. L’Inter attacca con tanti uomini, ma senza perdere equilibrio. Questo è il vero salto di qualità rispetto al passato: una squadra che non rinuncia mai a fare la partita, ma che allo stesso tempo sa proteggersi con ordine.

Anche dal punto di vista mentale, la crescita è evidente. Nei momenti di difficoltà, l’Inter ha sempre trovato una reazione immediata, dimostrando solidità e consapevolezza. È questo mix di talento, organizzazione e carattere che ha portato i nerazzurri a dominare il campionato.