La Juventus è attesa da settimane importanti in cui potrebbe definire diversi rinforzi. La società bianconera vuole cercare di costruire gran parte della rosa bianconera per la stagione 2022-2023 già a giugno così da permettere a Massimiliano Allegri di iniziare il ritiro estivo a luglio con quasi tutti i giocatori a disposizione. A tal riguardo potrebbero arrivate almeno sette rinforzi, alcuni dei quali dipenderanno però anche dalle cessioni. Quello che è certo è l'acquisto di un centrocampista di qualità, di un sostituto di Paulo Dybala e di Giorgio Chiellini.

A proposito del difensore centrale, la Juventus starebbe lavorando su un giocatore di qualità, con Allegri che preferirebbe uno di esperienza. A tal riguardo arrivano notizie di mercato in merito ad un possibile contatto ufficiale fra Napoli e Juventus per Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale in scadenza a giugno 2023 con la società campana. Per questa la possibilità di una partenza è concreta, anche perché il suo cartellino potrebbe garantire almeno 40 milioni di euro. Somma che sarebbe utile al Napoli per rinforzare la rosa. La Juventus potrebbe cercare di acquistare il difensore senegalese, che in questo momento sarebbe seguito dalla società bianconera e dal Barcellona.

La situazione economica della società catalana non agevola però il suo trasferimento in Spagna.

La Juventus potrebbe acquistare Koulibaly

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbero stati contatti ufficiali fra Napoli e Juventus per il trasferimento a Torino di Kalidou Koulibaly. Sarebbe il difensore senegalese il preferito dalla società bianconera per la sostituzione di Giorgio Chiellini, che potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano prima del ritorno da dirigente alla Juventus.

Il prezzo di mercato di Koulibaly è di circa 40 milioni di euro e dovrebbe rimanere tale anche perché c'è il rischio per il Napoli di perderlo a parametro zero. Se la Juventus non dovesse riuscire ad acquistarlo nel calciomercato estivo potrebbe aspettare un anno per ingaggiarlo senza prezzo di cartellino nell'estate 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro su altri difensori nell'eventualità in cui non dovesse riuscire ad acquistare Koulibaly. Fra quelli che piacciono c'è anche Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. Per il centrocampo invece sarebbe vicino l'ingaggio di Paul Pogba. Il francese dovrebbe sottoscriverebbe un contratto da circa 7,5 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno a giugno 2023. Un rinforzo importante per incrementare la qualità della rosa bianconera.