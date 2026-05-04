L’Inter è campione d’Italia con tre giornate d’anticipo. La vittoria contro il Parma consegna ai nerazzurri il ventunesimo scudetto della loro storia, un traguardo che arriva al termine di una stagione dominata e che riporta il titolo a Milano dopo appena due anni dall’ultima volta, quando nel 2024 era arrivata la storica seconda stella.

La squadra guidata da Cristian Chivu ha saputo imporsi con continuità e personalità, raggiungendo quota 82 punti e rendendosi irraggiungibile per le inseguitrici. Decisivi anche i passi falsi delle rivali: il Napoli si è fermato sullo 0-0 a Como, salendo a 70 punti, mentre il Milan è caduto a Sassuolo con un netto 2-0, restando a 67.

Questo successo inaugura una nuova era sotto la guida del tecnico eroe del triplete, protagonista di una stagione sorprendente alla sua prima esperienza sulla panchina interista.

La cavalcata vincente

Il trionfo nerazzurro nasce da una cavalcata costruita su continuità, solidità difensiva e qualità offensiva. L’Inter ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime giornate, mantenendo la vetta della classifica con poche battute d’arresto e dimostrando una maturità tattica che ha fatto la differenza nei momenti chiave. Il lavoro di Chivu ha dato nuova linfa a un gruppo già vincente, valorizzando i singoli e creando un’identità precisa.

Festa scudetto tra campo e città: Milano si colora di nerazzurro

Al triplice fischio del match contro il Parma a San Siro è esplosa la festa: giocatori e tifosi hanno celebrato insieme un successo atteso e meritato, con cori, bandiere e un’atmosfera carica di emozione. La squadra ha salutato il pubblico tra applausi e fuochi d’artificio, dando il via a una notte di festeggiamenti in Piazza Duomo dove in pochi istanti si sono radunati migliaia di tifosi nerazzurri. Festeggiamenti che sono destinati a proseguire per diversi giorni. Il culmine è già fissato per il 17 maggio, quando, dopo Inter-Verona, arriverà la consegna ufficiale del trofeo e partirà la tradizionale parata con il bus scoperto per le vie di Milano.

Un momento simbolico che unirà squadra e tifosi in un abbraccio collettivo, celebrando uno scudetto che segna non solo una vittoria sportiva, ma anche l’inizio di un nuovo ciclo vincente per i colori nerazzurri.