Il Milan è già impegnato attivamente in vista del Calciomercato estivo per mettere a disposizione di Pioli i rinforzi giusti già per l’inizio del ritiro della stagione 2022-2023: l’obiettivo della dirigenza, dunque, è quello di accelerare tutte le trattative tra il mese di maggio e quello di giugno.

Nell’agenda della dirigenza, ormai da settimane, c’è in programma un incontro con il Lille per discutere sia di Sanches, che sembra essere molto vicino, sia di Botman.

Secondo alcune indiscrezioni Maldini e Massara, inoltre, avrebbero inserito un nuovo obiettivo nella loro lista: si tratterebbe del centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo.

Milan verso la trattativa col Lille per Sanches e Botman

Nonostante l’inserimento della Juventus per provare a portare a Torino Renato Sanches, la dirigenza rossonera sarebbe ancora in pole position per l’acquisto del giocatore dal Lille. I rapporti tra le due società sono molto buoni e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’offerta rossonera per il centrocampista portoghese per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni Sanches sarebbe ormai convinto di approdare nel campionato italiano, con la voglia di rilanciarsi dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Inoltre Pioli lo accoglierebbe a braccia aperte, in quanto avrebbe a disposizione un elemento da schierare in tutte le zone del centrocampo, proprio al posto del partente Franck Kessiè.

Inoltre la dirigenza rossonera avrebbe intenzione di avviare anche un'altra trattativa con il Lille, quella per arrivare al difensore olandese Sven Botman. Il classe 2000 ha un valore di mercato intorno ai 30 milioni di euro, ma l’eventuale doppio colpo potrebbe portare ad uno sconto da parte del Lille.

Possibile futuro in maglia rossonera per Zaniolo

A proposito di giovani di talento, uno dei maggiori tra gli italiani è rappresentato da Nicolò Zaniolo, che potrebbe lasciare la Roma al termine di questa stagione. Secondo alcune recenti indiscrezioni anche il Milan potrebbe essere interessato al suo acquisto.

Il giovane centrocampista italiano ha una valutazione da parte della società giallorossa intorno ai 60 milioni di euro, ma il Milan potrebbe premere sulla volontà del giocatore ed offrire qualche contropartita tecnica per provare a abbassare il prezzo e garantirsi le prestazioni del giovane italiano, il quale intanto da alcune settimane viene accostato anche alla Juventus.