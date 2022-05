Puntellare la rosa a disposizione di Josè Mourinho, così da giocarsi un posto per la prossima Champions League. È questa l'intenzione della Roma, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dello Special One, pronto ad una stagione da protagonista con i giallorossi.

Roma, nel mirino ci sarebbe Wan-Bissaka

La dirigenza capitolina lavora per puntellare le corsie a disposizione di Mourinho: con l'esplosione di Zalewski e la conferma di Spinazzola a pieno regime, i giallorossi sarebbero a caccia di un esterno destro che possa alternarsi con Rick Kardstorp, cosi da dare maggiori soluzioni a Mourinho.

Tra i vari nomi sul taccuino del direttore sportivo Thiago Pinto ci sarebbe anche quello di Aaron Wan-Bissaka, forte esterno inglese in forza al Manchester United.

Vista la probabile rivoluzione in casa United con l'arrivo del neo tecnico Ten Haag, il futuro dell'ex Crystal Palace potrebbe essere lontano dall'Old Trafford. La Roma sta monitorando con grande attenzione la situazione e potrebbe offrire una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno inglese.

In casa Manchester, il club giallorosso starebbe valutando anche la situazione di Nemanja Matic, pronto a svincolarsi a parametro dal club inglese. La Roma potrebbe proporre un contratto al centrocampista serbo allenato da Mourinho durante la sua esperienza al Chelsea, ma attenzione alla Juventus di Max Allegri, che cerca un centrocampista di personalità ed esperienza per completare la mediana.

Roma, idea Solbakken come vice Abraham

Un altro tassello fondamentale per il mercato estivo della Roma è rappresentato dall'acquisto di una punta, in particolare di un attaccante che possa essere una valida alternativa a Tammy Abraham, perno per la squadra di Mourinho.

Viste le difficoltà di Shomurodov e la giovane età di Afena-Gyan, il club giallorosso potrebbe virare su un attaccante che ha già una discreta esperienza in campo internazionale, e tra i nomi trattati da Thiago Pinto, ci sarebbe anche quello di Ola Solbakken, attaccante norvegese che la Roma ha scoperto durante il doppio confronto di Conference League contro il Bodo Glimd.

L'attaccante classe 98 ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e per questo, i giallorossi vorrebbero trovare un accordo con il Bodo per prelevarlo in questa sessione di Calciomercato.

Oltre Solbakken, la Roma sta valutando anche il profilo di Andrea Pinamonti, che in questa stagione è stato tra i grandi protagonista dell'Empoli di Andreazzoli. Sul giovane attaccante dell'Inter ci sarebbe anche l'interesse della Lazio di Maurizio Sarri, che come i cugini è a caccia di un attaccante che possa alternarsi con il totem Ciro Immobile.