Dopo il vertice andato in scena tra il presidente, Steven Zhang, i dirigenti e il tecnico, Simone Inzaghi, è stata ribadita la necessità per l'Inter di realizzare almeno 50-60 milioni di euro di plusvalenze e per questo motivo, prima di muoversi in entrata, ad eccezione dei parametri zero, si punterà a fare cassa con le cessioni. La società nerazzurra farà il possibile per non andare ad intaccare l'undici tipo e per questo motivo crescono le possibilità di qualche cessione tra quei calciatori che hanno fatto bene quando sono stati chiamati in causa, pur partendo dalla panchina.

Tra questi c'è sicuramente Federico Dimarco, che piacerebbe molto all'Arsenal, che avrebbe anche avviato i primi contatti con il club meneghino.

L'Atalanta è pronta ad una vera e propria rivoluzione per la prossima estate dopo un'annata deludente, che l'ha vista restare fuori dall'Europa dopo diversi anni. La Dea cerca rinforzi in attacco e il nome nuovo sarebbe quello di Christian Kouamé, tornato alla Fiorentina dopo il prestito all'Anderlecht.

Arsenal avrebbe messo gli occhi su Dimarco

Uno dei nomi che potrebbero infiammare il mercato in uscita dell'Inter sarebbe quello di Federico Dimarco. Il difensore ha fatto molto bene quando è stato chiamato in causa da Simone Inzaghi ma potrebbe essere sacrificato sull'altare del bilancio per finanziare il mercato in entrata.

Essendo un prodotto del vivaio, infatti, una sua cessione permetterebbe di realizzare una plusvalenza piena.

Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Arsenal, che cerca rinforzi sugli esterni difensivi, ruolo in cui hanno qualche carenza di troppo. Il giocatore ha rinnovato il proprio contratto fino a giugno 2026 qualche mese fa ma questo non lo rende incedibile.

Una sua partenza, infatti, potrebbe evitare altri sacrifici tra i cosiddetti intoccabili (Bastoni, Skriniar, Barella e Lautaro Martinez). La società nerazzurra avrebbe aperto alla cessione ma ha già fatto sapere al club inglese di essere disposto a trattare solo per offerte a partire dai 25 milioni di euro.

L'Atalanta sarebbe interessata a Kouamé

Come l'Inter, anche l'Atalanta sta programmando la prossima stagione, che dovrà essere quella del riscatto dopo un'annata deludente in cui è rimasta fuori dall'Europa. La Dea cerca rinforzi in attacco e avrebbe messo nel mirino Christian Kouamé, tornato dal prestito all'Anderlecht, dove ha giocato una buona annata, in cui ha totalizzato 13 gol e 10 assist, decisivo in quasi tutte le 36 presenze che ha giocato con la squadra di Kompany.

La viola lo valuta sui 10 milioni di euro ma le due società sono pronte ad uno scambio alla pari con Pierluigi Gollini che farebbe il percorso inverso, in direzione Firenze, visto che la squadra di Italiano cerca un rinforzo tra i pali.