La Juventus si starebbe guardano intorno per rinforzare la sua difesa. I bianconeri vorrebbero trovare un difensore in grado di poter sostituire Giorgio Chiellini. Ma la Juventus potrebbe dover trovare anche un giocatore al posto di Matthijs De Ligt che piace al Chelsea. Per questo motivo uno dei nomi accostati con maggiore forza ai bianconeri è quello di Kalidou Koulibaly. Del futuro del difensore senegalese ne ha parlato anche Raffaele Auriemma su Twitter: "La Juventus sta insistendo con Ramadani affinché convinca Koulibaly ad accettare il passaggio in bianconero".

La @juventusfc sta insistendo con #Ramadani affinché convinca @kkoulibaly26 ad accettare il passaggio in bianconero. L’agente vorrebbe portare al @sscnapoli in sostituzione del #K2 un altro suo assistito: @milenkovicn_4 della @acffiorentina — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) June 29, 2022

La Juventus cerca difensori

In questa prima fase del mercato, la Juventus si è concentrata soprattutto sulla definizione degli acquisti a parametro zero. I bianconeri hanno prima chiuso per Paul Pogba e poi hanno definito l'affare Angel Di Maria. Adesso i dirigenti stanno per entrare nella seconda fase del mercato in cui bisognerà cercare altri acquisti. Infatti, i bianconeri avrebbero già imbastito le strategie per arrivare ad altri rinforzi.

Uno dei nomi che la Juventus ha messo nel mirino è quello di Nicolò Zaniolo. Ma in questi giorni ai bianconeri è stato accostato il nome di Kalidou Koulibaly. Ma arrivare al difensore potrebbe essere complicato. Infatti, sembra difficile che il Napoli accetti di cedere un suo giocatore alla Juventus. Inoltre, sembra che lo stesso Koulibaly difficilmente accetterebbe un trasferimento a Torino.

Proprio di questo ne ha parlato Raffaele Auriemma sottolineando che i dirigenti bianconeri starebbero parlando con il procuratore del difensore Ramadani affinché riesca a convincere il suo assistito ad accettare la corte bianconera. Inoltre, se Koulibaly accettasse la proposta della Vecchia Signora a quel punto l'agente potrebbe portare a Napoli Milenkovic.

Dunque, non resta che attendere di capire come evolverà questa situazione.

Cambia la data dell'amichevole di Villar Perosa

La Juventus, nelle prossime settimane, proverà a cercare nuovi acquisti in vista dell'imminente inizio della stagione. Per arrivare al meglio allo start del campionato la società sta facendo di tutto per consegnare la rosa al completo a Massimiliano Allegri il prima possibile. Nel frattempo, però, la Juventus pensa anche al campo e a programmare le amichevoli estive. La squadra prima sarà in America dove giocherà contro Deportivo Guadalajara, Barcellona e Real Madrid poi si sposterà a Tel Aviv per sfidare l'Atletico Madrid. Infine ci sarà il classico vernissage di Villar Perosa. La sfida in famiglia era stata programmata per il 3 agosto ma poche ore fa è stato comunicato un cambio di programma. Infatti il vernissage di Villar Perosa si giocherà il 4 agosto alle ore 17.