La Juventus nelle ultime stagioni ha dimostrato di investire molto sui giovani. Nelle ultime ore è stato accostato ai bianconeri anche il centrocampista classe 2004 del Barcellona Gavi, in scadenza di contratto con la società catalana a giugno 2023. L'agente sportivo del giocatore De La Pena e il direttore sportivo del Barcellona Alemany dovrebbero incontrarsi a giorni per provare a trovare un'intesa contrattuale. Se essa non dovesse arrivare, la Juventus potrebbe presentare un'offerta per il cartellino del giocatore. Ci sarebbe una clausola rescissoria presente sul contratto del nazionale spagnolo da 50 milioni di euro.

Gavi è considerato dalla critica come un o dei migliori centrocampisti giovani del calcio europeo, inoltre cresciuto molto nelle ultime stagioni diventando anche un titolare della nazionale spagnola.

La Juventus sarebbe interessata al centrocampista Gavi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare Gavi. Il giocatore non ha ancora prolungato la sua intesa contrattuale con il Barcellona e ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Se non dovesse arrivare l'intesa fra le parti la società bianconera potrebbe cercare di acquistarlo. Come mezzala molto abile negli inserimenti in area, Gavi sarebbe un rinforzo importante per il presente e per il futuro.

In questa stagione il classe 2004 ha disputato 34 match nel campionato spagnolo segnando tre gol e fornendo sei assist; ha giocato anche una partita in Supercoppa spagnola e una con il Barcellona B. A questi bisogna aggiungere sei incontri disputati in Champions League e 5 in Europa League.

Pur non avendo ancora compiuto 18 anni (lo farà ad agosto), Gavi è già nel giro della nazionale maggiore spagnola: il suo esordio è avvenuto nell'ottobre 2021 (contro l'Italia) e fino ad adesso ha disputato 10 gare segnando un gol.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per il centrocampo. Oltre a Pogba potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni verso le punte.

Recentemente si è parlato molto di un interesse per Fabian Ruiz, che però il Napoli valuta circa 30 milioni di euro. Il suo contratto va in scadenza a giugno 2023. Stesso discorso vale per l'argentino Leandro Paredes del Psg, che sarebbe un rinforzo ideale per il centrocampo bianconero.