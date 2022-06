L'attaccante dell'Inter Andrea Pinamonti ha diverse corteggiatrici: se da qualche giorno è emerso l'interesse del Monza, ora su di lui sarebbe piombata anche l’Atalanta, che avrebbe raggiunto un accordo contrattuale di massima con la punta ventitreenne, mentre ci sarebbe ancora distanza tra l’offerta e le richieste dell’Inter. Intanto, il Monza ci prova con i nerazzurri anche per il prestito di Stefano Sensi.

Pinamonti sarebbe conteso tra Monza e Atalanta

Gli orobici avrebbero pareggiato l’offerta del Monza per la punta classe ’99, raggiungendo un accordo di massima col giocatore.

Le cifre che ballano sono di 12 milioni più 3 di bonus, ma l’Inter è decisa a prolungare il braccio di ferro prima di lasciar partire l’attaccante, del quale non intenderebbe privarsi per meno di 18-20 milioni. Nei giorni scorsi, il dirigente brianzolo Adriano Galliani, aveva rilasciato un’intervista in cui si dichiarava scettico sulle possibilità di arrivare all’ex Empoli, per il quale ci sarebbero anche altre pretendenti, tra cui la Fiorentina di Commisso, che di recente sembrerebbe aver sterzato sul centravanti del Real Madrid Luka Jovic.

L’intenzione di Marotta sarebbe quella di non forzare l’uscita di Pinamonti e attendere che in Viale della Liberazione venga presentata un’offerta più importante.

Probabilmente, prima di affondare il colpo, l’Atalanta aspetta di capire quale sarà il futuro di Duvan Zapata, che già nella scorsa stagione, in seguito al lungo corteggiamento dell’Inter, aveva manifestato delusione per il mancato accordo, aprendo a un trasferimento lontano da Bergamo. Ma in forse è soprattutto la permanenza di Luis Muriel.

Sul calciatore ci sarebbe interesse sia dall’estero che dalla Serie A. Stando a indiscrezioni, L’Olympique Marsiglia sarebbe infatti disposto ad avvicinarsi alle richieste del club di Pagliuca, che parte da una base di 15 milioni per trattare. Anche la Juventus è in cerca di un attaccante e starebbe pensando a Muriel per sostituire il probabile uscente Alvaro Morata e trovare un’alternativa di esperienza a Dusan Vlaovic.

La corsa per Pinamonti sembra dunque un affare tutto lombardo, con l'Atalanta che sarebbe in vantaggio sul Monza. L’interista preferirebbe Bergamo, dove potrebbe partecipare all’Europa League e ambire a competere per la parte alta della classifica. Il Monza sarebbe invece una piazza disposta ad accoglierlo a braccia aperte, in cui troverebbe meno concorrenza, ma ambizioni comunque importanti. Galliani ha infatti dichiarato che l’obbiettivo del Monza va ben oltre la semplice salvezza e che il mercato sarà adeguato al salto di categoria.

Galliani avrebbe proposto un prestito per Sensi: su Gagliardini nessuna pista

L’Inter sarebbe intenzionata a portare a termine un'altra operazione in uscita: quella per il regista ventiseienne Stefano Sensi, per il quale non mancano gli estimatori, ma neppure i dubbi sull’integrità fisica.

Ecco allora spuntare l’opzione di un prestito secco, in modo da poterne valutare il rendimento nel corso del prossimo campionato, per non cederlo a cifre troppo basse. Il Monza avrebbe fatto un’offerta formale per un prestito secco di un anno e Sensi la starebbe valutando, ma si esprimerà solo quando avrà ricevuto altre proposte.

Infine il Monza non sarebbe interessato all’acquisizione di Roberto Gagliardini, su cui inizialmente sembrava esserci un certo interesse. Il centrocampista, almeno temporaneamente, sarebbe stato tolto dal mercato e Marotta potrebbe pensare di utilizzarlo come pedina di scambio nell’ottica di un’altra possibile trattativa, quella per il difensore Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Infatti, I viola gradirebbero il profilo di Gagliardini, che è valutato intorno ai 5-7 milioni ed ha un contratto in scadenza nel 2023. Il classe ‘94 potrebbe quindi essere girato ai gigliati per tentare di ridurre le pretese economiche per il centrale serbo, valutato intorno ai 10 milioni.