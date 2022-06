Una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di Calciomercato sarà l'Inter. Sia in entrata che in uscita, sono tante le operazioni che la società nerazzurra dovrebbe effettuare per far cassa ma, allo stesso tempo, cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I dirigenti si sono mossi con largo anticipo su alcuni obiettivi e tra questi c'è sicuramente Gleison Bremer, con l'accordo con il centrale brasiliano che sarebbe stato praticamente già trovato, mentre nei prossimi giorni potrebbe esserci un vertice con il Torino per trovare la quadra anche con la società granata.

Anche la Fiorentina ha cominciato a muoversi sul mercato in vista di questa estate. I viola cercano un rinforzo di spessore in mezzo al campo, soprattutto senza la permanenza di Lucas Torreira. Il grande sogno di mercato del club di Rocco Commisso risponde al nome di Luis Alberto, in uscita dalla Lazio.

Inter vicina a Bremer

Uno degli obiettivi principali di mercato dell'Inter per questa estate è Gleison Bremer. I nerazzurri si sono mossi con largo anticipo sul centrale brasiliano per anticipare la concorrenza e i fatti stanno dando ragione. In questi giorni, infatti, avrebbero provato a farsi sotto sia la Juventus che il Milan, ma il fatto di aver trovato un'intesa di massima con il suo entourage pone il club meneghino in una posizione di forza.

Resta da trovare l'accordo con il Torino, cosa tutt'altro che semplice, soprattutto dopo l'annata disputata dal giocatore, premiato dalla Lega di Serie A come il miglior giocatore del campionato italiano. Il classe 1997 ha disputato 33 partite in campionato, realizzando anche tre reti e collezionando un assist. Ha deciso di rinnovare il contratto con il Toro fino a giugno 2024 per una questione di riconoscenza nei confronti del Toro.

Il club di Cairo lo valuta intorno ai 40 milioni di euro, ma l'Inter avrebbe trovato anche il jolly per abbassare notevolmente l'esborso economico, mettendo sul piatto il cartellino di Andrea Pinamonti più un conguaglio di 10 milioni di euro più bonus.

Fiorentina su Luis Alberto

La Fiorentina vuole alzare l'asticella e rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano dopo il settimo posto ottenuto nell'ultimo campionato.

I viola sono alla ricerca di un rinforzo di spessore soprattutto in mezzo al campo e il grande sogno risponde al nome di Luis Alberto. Lo spagnolo sembra in uscita dalla Lazio che, però, per il suo cartellino non vuole concedere sconti. La valutazione del classe 1992 si aggira sui 30 milioni di euro, ma occhio anche all'inserimento di Nastasic e Sottil nell'affare per abbassare l'esborso economico.