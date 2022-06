Roberto Gagliardini dell’Inter avrebbe deciso di cambiare squadra durante l'imminente sessione di Calciomercato.

Stando alle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, il centrocampista di Bergamo avrebbe infatti comunicato alla società che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023. Il desiderio del ragazzo sarebbe dare una svolta alla propria carriera. A 28 anni preferirebbe accasarsi in un club che possa garantirgli la titolarità, mentre a Milano rischierebbe di fare tanta panchina, com’è accaduto nella stagione appena conclusasi. Gli eventuali sostituti potrebbero essere Ederson della Salernitana e Loftus-Cheek del Chelsea.

Dopo gli addii di Vecino e Vidal potrebbe toccare a Gagliardini

I centrocampisti titolari di Inzaghi per la prossima stagione saranno molto probabilmente Calhanoglu, Brozovic e Barella. A cambiare potrebbero essere tutte le seconde linee, infatti Vecino non rinnoverà il contratto in scadenza e Vidal andrà molto probabilmente al Flamengo o all’Al-Rayyan. Alla lista dei partenti potrebbe aggiungersi Roberto Gagliardini, che nel 2017 fu prelevato dall’Atalanta per un affare compressivo di 23 milioni. Il bergamasco avrebbe comunicato ai dirigenti la decisione di lasciare l’Inter per giocare di più. Quest’anno è stato infatti chiuso dallo strapotere di Barella e con le sue apparizioni in campo, spesso negli ultimi scampoli della partita, ha collezionato 1.229’ di minutaggio.

Negli ultimi tempi, Per Gagliardini si è parlato del probabile interessamento di Bologna, Fiorentina, Monza e Torino. Il suo legame contrattuale col club nerazzurro si concluderà nel 2023 e l’intenzione del giocatore sarebbe di non rinnovare. Per lui si potrebbero aprire le porte della cessione e non è da escludersi che possa rientrare nell’affare Bremer.

Il Torino ha infatti perso Brekalo e Pobega e necessita di rinforzi per la mediana. Uno scambio più conguaglio economico potrebbe dunque essere la chiave per arrivare al difensore brasiliano.

Gagliardini ha vissuto le sue migliori annate quando sulla panchina del biscione sedeva Antonio Conte, che del centrocampista ha sempre ammirato la diligenza tattica e le importanti qualità umane.

Col leccese alla guida, il ragazzo ha totalizzato uno score di 9 goal (5 nel 2018/19 e 4 l’anno dopo) ed è stato impiegato con una certa continuità. Inzaghi lo reputa l’alternativa a Barella e sarebbe felice di averlo in squadra, ma qualora partisse i nomi circolati per sostituirlo sarebbero quelli di Ederson e Loftus-Cheek.

Ederson e Loftus-Cheek i probabili rinforzi per il centrocampo dell’Inter

Marotta e Ausilio starebbe monitorando il profilo di Ederson per rinforzare il centrocampo di Inzaghi. Il ventiduenne brasiliano della Sampdoria può giocare sia mediano che mezz’ala, ha caratteristiche fisiche importanti (1,83 cm per 88 kg) e si destreggia bene anche in fase d’impostazione. Eccelle nel recupero palla, ma sa anche sfruttare le importanti doti tecniche per saltare l’avversario nel dribbling, tutte caratteristiche che lo renderebbero il perfetto sostituto di Nicolò Barella, nel ruolo di mezz’ala o “box to box” sul centro-destra.

Per "strapparlo" alla Sampdoria ci vorrebbero circa 20 milioni. Su di lui non solo l’Inter: ci sarebbe anche l’Interessamento di PSG.

Un altro nome che è circolato in ottica Inter è quello del centrocampista Inglese Loftus-Cheek (26 anni), che in questa stagione non ha trovato molto spazio al Chelsea e potrebbe lasciare la Premier per 20 milioni o in prestito. Anche lui ha un fisico imponente (191 cm per 86 kg), ma è anche dotato di un’ottima accelerazione che lo favorisce negli inserimenti offensivi. Per quanto riguarda le proprietà tecniche eccelle nel controllo e nella protezione della palla. È anche un calciatore duttile, sa infatti interpretare discretamente il ruolo di esterno a tutta fascia, sia a destra che a sinistra e rispetto a Ederson sarebbe una soluzione più offensiva, infatti ha spesso giocato a ridosso delle punte, come centrocampista offensivo e incursore.