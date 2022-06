Il futuro di Joaquín Correa potrebbe essere lontano dall'Inter. Nonostante qualche buona prestazione, il Tucu non ha inciso come sperava Inzaghi che lo ha voluto fortemente durante questa avventura sulla panchina nerazzurra. Per questo, non è da escludere una sua eventuale cessione.

Correa nel mirino di Valencia, Siviglia e Betis

Il possibile arrivo di Paulo Dybala e la trattativa per riportare Romelu Lukaku a Milano, aprono degli scenari per alcuni attaccanti dell'Inter, tra cui Correa che visto il possibile poco spazio nella prossima stagione, potrebbe guardarsi attorno e valutare un possibile addio.

Sull'attaccante argentino, ci sarebbe infatti l'interesse di alcuni club spagnoli come Valencia del neo tecnico Gennaro Gattuso, il Betis di Manuel Pellegrini e soprattutto il Siviglia, dove il Tucu ha già militato.

Una possibile cessione è legata alle offerte che potrebbero arrivare: infatti, l'Inter dopo i 35 milioni di euro spesi per prelevarlo dalla Lazio, non vuole deprezzare il calciatore e quindi, solo di fronte ad un'offerta attorno ai 30 milioni di euro potrebbe decidere di intavolare una possibile trattativa.

Il discorso è legato anche ad Edin Dzeko, che potrebbe anche lui salutare i colori nerazzurri. L'arrivo di uno o più attaccanti in casa interista, potrebbero spingere il bomber bosniaco lontano da Milano: sull'ex numero nove della Roma ci sarebbe l'interesse della Juventus, a caccia di un attaccante che possa svolgere il ruolo di vice Vlahovic.

Sembra ormai certo l'addio di Sanchez: il Nino Maravilla sarebbe nel mirino del Galataray e del Marsiglia di Sampaoli.

Inter, Dybala sempre più vicino

Paulo Dybala sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter. Dopo l'incontro avvenuto nella giornata di ieri tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage del calciatore, l'approdo a Milano della Joya sembrerebbe una questione di tempo.

Il club nerazzurro avrebbe formulato la sua prima offerta: un contratto da 6 milioni di euro più bonus, che si avvicina alla richiesta di 8 milioni di euro da parte dell'agente del calciatore. Le parti potrebbero avvicinarsi nelle prossime ore, per concludere questa trattativa.

Inter, possibile interesse dell'Atalanta per Lazaro

Le possibili cessioni in casa Inter riguardano anche gli esuberi, che in questa stagione hanno giocato altrove per rimettersi in gioco dopo un periodo difficile in nerazzurro.

Tra questi c'è Valentino Lazaro, che dopo diversi prestiti in Budesliga, potrebbe restare in Italia. Infatti, sull'esterno svizzero ci sarebbe l'interesse dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini che prepara una vera e propria rivoluzione, con l'obiettivo di riportare la Dea in Europa.

Visti i possibili addii di Pezzella e Hateboer, il club bergamasco starebbe sondando diverse piste per puntellare la batteria di esterni a disposizione del Gasp, fondamentali per il gioco del tecnico italiano. Tra i profili seguiti c'è anche quello dell'esterno nerazzurro, che potrebbe rilanciarsi a Bergamo.