La prossima estate l'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della sessione di mercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. I nerazzurri, infatti, hanno bisogno di fare cassa per sistemare i conti, oltre a raccogliere un tesoretto da reinvestire per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. In queste ultime ore si è parlato molto della possibile partenza di Alessandro Bastoni, che piace molto al Tottenham. C'è un altro giocatore che potrebbe lasciare Milano, si tratta di Joaquin Correa, arrivato soltanto un anno fa dalla Lazio, e autore di un'annata al di sotto delle aspettative.

Correa in uscita

In casa Inter sembrano essere davvero pochi gli incedibili per la sessione estiva di Calciomercato. Dinanzi ad una proposta fuori mercato, infatti, la società nerazzurra si siederà al tavolo delle trattative. Tra questi giocatori c'è sicuramente Joaquin Correa, visto che in attacco i dirigenti nerazzurri sognano l'arrivo di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, ed è impensabile che possa andare via il solo Alexis Sanchez in attacco, mentre si farà di tutto per non privarsi di Lautaro Martinez.

Il Tucu è arrivato dalla Lazio soltanto un anno fa per un investimento superiore ai 30 milioni di euro. Il rendimento, però, è stato al di sotto delle aspettative, visto che ha messo a segno solamente sei reti in campionato, tra l'altro distribuite in tre partite, con due doppiette messe a segno, contro l'Hellas Verona, l'Udinese e la Sampdoria all'ultima giornata.

Il giocatore era un pupillo di Simone Inzaghi, ma i troppi problemi fisici ne hanno sicuramente condizionato la resa. Proprio per questo l'Inter è pronta a cederlo per fare cassa, consapevole che non sarà semplice non realizzare una minusvalenza.

Possibile scambio

La via per non realizzare una minusvalenza potrebbe essere quella di inserire Joaquin Correa in uno scambio.

In questo modo l'Inter libererebbe anche spazio nel reparto avanzato, magari aprendo le porte a quel Romelu Lukaku che continua a premere per tornare in nerazzurro. Il Tucu potrebbe entrare in un affare con l'Atletico Madrid proponendo uno scambio alla pari. Il club meneghino, infatti, continua a seguire Rodrigo De Paul, centrocampista argentino vicino all'Inter già prima del suo passaggio ai Colchoneros.

In Spagna l'ex Udinese non sembra essersi ambientato, con Diego Pablo Simeone che lo ha schierato in trentasei circostanze in Liga, ma spesso partendo dalla panchina. Con De Paul il club meneghino rinforzerebbe notevolmente il centrocampo, dopo l'arrivo di Mkhitaryan, e lo farebbe senza esborso economico.