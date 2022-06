La Juventus sta lavorando per sistemare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in modo da ritornare ai vertici del calcio italiano ed internazionale. I dirigenti bianconeri lavorano in queste settimane per accontentare il tecnico, in particolare sono alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare all'occorrenza il titolare Dusan Valhovic. I nomi che circolano in questi giorni sono quelli di Giovanni Simeone e di Marko Arnautovic.

Simeone in pole position

L'attacco della Juventus subirà molti cambiamenti rispetto a quello della scorsa stagione, dopo l'addio di Dybala e quelli quasi certi di Morata e Kean, i bianconeri sono alla ricerca di un attaccante per il ruolo di vice-Vlahovic.

Tra i nomi più gettonati delle ultime ore c'è quello dell'argentino Giovanni Simeone, figlio d'arte del "Cholo" Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid.

L'attaccante la scorsa stagione ha giocato una grande annata con il Verona di Igor Tudor, con il quale si è messo in mostra segnando 17 reti conditi anche da 6 assist. L'attaccante argentino non verrà riscattato dagli scaligeri e tornerà al Cagliari, squadra che detiene il suo cartellino, ma in Sardegna sarà solo di passaggio, in quanto il Cagliari, retrocesso in Serie B, ha bisogno di vendere i suoi pezzi più pregiati.

Secondo alcune indiscrezioni, nelle ultime ore la Juventus avrebbe accelerato per l'ex Fiorentina: se il Verona dovesse effettivamente rinunciare al riscatto di Simeone, i bianconeri potrebbero trovare un'intesa con il Cagliari sulla base di circa 15 milioni di euro.

Juve, anche Arnautovic nel mirino

La Juventus starebbe tenendo sotto stretta osservazione anche il profilo di Marko Arnautovic del Bologna per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. Il centravanti austriaco risponde perfettamente all'identikit fatto dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che vuole un giocatore di esperienza, con personalità e soprattutto che già conosca alla perfezione il campionato italiano.

La stagione che si è appena conclusa ha visto l'ex nerazzurro protagonista, con 14 reti messe a segno in 33 presenze in Serie A: questi numeri non hanno lasciato indifferente la dirigenza bianconera. Il Bologna per ora "fa muro" e non sembrerebbe avere intenzione di perdere il 33enne austriaco, nel frattempo anche Milan e Napoli sarebbero sulle tracce dell'ex nerazzurro.