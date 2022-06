L'Inter studia i profili che potrebbero potenziare la rosa del futuro. In attesa di comprendere se si concretizzeranno le trattative che porterebbero a Milano Romelu Lukaku e Paulo Dybala, i dirigenti nerazzurri starebbero pensando ad eventuali cessioni. Il Newcastle avrebbe fatto un sondaggio per Joaquin Correa, mentre la Juventus apprezzerebbe Edin Dzeko. L'ex Gnonto, ora al Zurigo, ha poi confermato in un'intervista che ritornerebbe alla Pinetina con piacere. Il Milan, invece, potrebbe ripartire da un ex Inter e si tratterebbe di Matteo Politano, in uscita da Napoli.

Newcastle sulle tracce di Correa per l'attacco

Il Newcastle avrebbe messo gli occhi su Joaquin Correa. L'argentino avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro e potrebbe lasciare l'Inter per fare spazio a Dybala e Dzeko ma la sua volontà sarebbe quella di riscattarsi dopo una stagione in cui i tanti infortuni ne hanno condizionato il rendimento. Il ragazzo sarebbe stato sondato nei giorni scorsi anche dal Marsiglia di Jorge Sampaoli.

Gnonto manda segnali positivi all'Inter

Parole al miele per la società presieduta dagli Zhang sono arrivate da Wilfried Gnonto, che si è messo in mostra con l'Italia di Roberto Mancini. Il ragazzo, in gol contro la Germania, milita in Svizzera nella rosa dello Zurigo ma è cresciuto nella Primavera dell'Inter.

Il ragazzo ha confermato che tornerebbe con piacere alla Pinetina.

"Non so, posso dire che sono interista e mi piacerebbe un giorno tornare. Ho tanto tempo davanti a me, vedremo con calma". Ha dichiarato l'attaccante in un'intervista concessa al Corriere della Sera.

Il Milan penserebbe a Politano per la corsia destra

Un ex Inter potrebbe rinforzare il Milan di Stefano Pioli.

Si tratterebbe di Matteo Politano che sarebbe in uscita da Napoli. L'ex Sassuolo avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro e sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 del club rossonero. A fargli posto potrebbe essere Alexis Saelemaekers che verrebbe sacrificato se dovesse arrivare un'offerta da circa 20 milioni di euro. Messias dovrebbe invece rimanere in rosa.

Cristante interesserebbe a Milan e Juventus

La Juventus sarebbe disposta a sfidare il Milan per assicurarsi le prestazioni di Bryan Cristante della Roma. L'ex Atalanta potrebbe essere un calciatore molto congeniale alle idee tattiche di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli, ma il ragazzo avrebbe fatto intendere di voler restare alla Roma. Cristante gode della stima di Jose Mourinho ,che lo preferisce a Jordan Veretout, e sarebbe in attesa di discutere il suo contratto che attualmente risulta essere in scadenza nel 2024.