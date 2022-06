Oltre alla trattativa già virtualmente conclusa del ritorno di Paul Pogba, il Calciomercato della Juventus nelle ultime ore ha visto arrivare una nuova indiscrezione per la fascia destra di difesa e centrocampo, si tratta dell'argentino Nahuel Molina dell'Udinese.

Molina-Juve, ci sarebbe l'accordo: ora bisogna trattare con l'Udinese

La Juventus sta cercando rinforzi in vista della prossima stagione e, dopo aver quasi concluso il ritorno a Torino di Paul Pogba, sta continuando la ricerca di altri profili, come un nuovo laterale destro.

Per questo ruolo la Juventus starebbe seguendo l'argentino Molina dell'Udinese: secondo alcune indiscrezioni i bianconeri avrebbero già un accordo di massima con il terzino, che sembrerebbe aver già dato il proprio assenso per un trasferimento a Torino.

I friulani per il cartellino di Molina chiedono una cifra intorno ai 20 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe inserire una contropartita, Rolando Mandragora, per abbassare la parte economica; l'Udinese preferirebbe invece il prestito di Fabio Miretti, talento di cui la Juventus sembrerebbe non volersi privare. Per l'argentino Molina, intanto, rimane vivo l'interesse anche di Barcellona e Arsenal.

Morata sempre più lontano dalla Juventus

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dai media italiani, si starebbe intanto complicando la permanenza di Alvaro Morata alla Juventus. I bianconeri stanno provando in tutti i modi a trattenere lo spagnolo a Torino. L'intesa con l'Atletico Madrid però non arriva e l'ultimo round di incontri si è chiuso con un nulla di fatto.

La Juventus nei giorni scorsi aveva provato ad avanzare una proposta a ribasso, poi respinta dagli spagnoli, di 15 milioni più bonus, anziché di 35 milioni. C'è stato poi anche il tentativo di inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche, come Kean, Rabiot o Zakaria, ma ciò non è servito a trovare l'intesa.

Nel frattempo, secondo alcuni rumors, gli spagnoli potrebbero anche decidere di tenere Morata per rimpiazzare il partente Luis Suarez.

Dal canto suo lo spagnolo classe 1992 avrebbe rifiutato alcune offerte come quelle dell'Arsenal e del Newcastle. La sua preferenza sarebbe quella di restare alla Juventus. I bianconeri ci proveranno ancora, ma la trattativa appare molto complicata.

De Ligt torna nel mirino delle big europee

In casa bianconera non tiene banco solo il mercato in entrata, ma anche quello in uscita.

Dopo le recenti dichiarazioni di De Ligt dal ritiro della nazionale olandese (che hanno messo in discussione il rinnovo con la Juventus), il numero 4 bianconero è tornato nel mirino delle big straniere, del Chelsea su tutte che, orfano di Rudiger passato al Real Madrid, è in cerca di un sostituto. Occorre prestare attenzione anche a Manchester City e Psg: se non dovesse concretizzarsi l'affare Skriniar dall'Inter, i francesi potrebbero decidere di puntare tutto su De Ligt.

L'olandese ha attualmente un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2024 e le parti che stanno discutendo di un'eventuale prolungamento fino al 2026 con l'ingaggio che però si abbasserebbe dai 12 a stagione attuali agli 8 milioni.