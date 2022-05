Uno dei migliori elementi della stagione dell'Inter è stato sicuramente Nicolò Barella che, nonostante un paio di mesi di calo, ha disputato sicuramente un'annata positiva. Il centrocampista ha continuato il processo di crescita e ormai è uno dei big affermati del campionato italiano e non solo. Le sue prestazioni, infatti, non sono passate inosservate neanche all'estero vista l'attenzione attirata dei top club europei. Su tutti ci sarebbe il Real Madrid, su indicazione del tecnico Carlo Ancelotti, che avrebbe fatto il suo nome per rinforzare il centrocampo visto che Luka Modric e Toni Kroos non sono più giovanissimi.

Real Madrid su Barella

Il nome di Nicolò Barella potrebbe caratterizzare la prossima sessione estiva di Calciomercato. Il centrocampista, infatti, è finito nel mirino del Real Madrid per la prossima estate, con Carlo Ancelotti che è un suo grande estimatore. L'Inter, dal proprio canto, non può considerarlo incedibile a prescindere vista l'esigenza di realizzare 60 milioni di euro di plusvalenze.

Il giocatore ha disputato un'annata di alto livello, nonostante il calo avuto da gennaio a marzo e i numeri lo dimostrano. Il classe 1997 ha raccolto dodici assist in questa stagione in campionato, realizzando un grande record essendo il centrocampista puro che ha realizzato più assist nei cinque campionati top d'Europa.

Il Real avrebbe cominciato a sondare il terreno, visto che Luka Modric e Toni Kroos non sono più giovanissimi, ma anche Casemiro ha compiuto 30 anni.

L'Inter, comunque, non è intenzionata a fare sconti e si siederà al tavolo delle trattative solo per proposte fuori mercato. D'altronde, il classe 1997 è stato acquistato nell'estate del 2019 dal Cagliari per una cifra importante, vicino ai 40 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto dal Cagliari.

La proposta del Real Madrid

I rapporti tra le due società sono ottimi e per questo motivo non è da escludere un affare tra Inter e Real Madrid la prossima estate. I Blancos hanno mosso i primi passi per Nicolò Barella e sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra notevole. Per il giocatore, infatti, sarebbe pronto un contratto quinquennale a 8 milioni di euro netti a stagione, 40 milioni complessivi.

Per la società nerazzurra, invece, potrebbe essere pronta una proposta da oltre 70 milioni di euro ma a bloccare tutto potrebbe essere proprio il centrocampista campione d'Europa con l'Italia la scorsa estate. Il giocatore, infatti, sembra pronto a rifiutare in quanto si sente un simbolo dei nerazzurri, con il quale ha rinnovato nei mesi scorsi e vuole vincere lo scudetto l'anno prossimo, per raggiungere la tanto agognata seconda stella.